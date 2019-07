PGE tworzy fundusz z 1,5 mld zł na "zielone" inwestycje

Spółki Polskiej Grupa Energetycznej mają wpłacić co najmniej 1,5 mld zł na fundusz „Eko-Inwestycje”. Ma on inwestować m.in. w elektromobilność, usługi efektywności energetycznej, ograniczenie emisyjności czy digitalizację energetyki.

Zarząd PGE poinformował we wtorek, że spółka, wraz ze spółkami zależnymi: PGE Energia Ciepła, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Odnawialna podpisały umowę inwestycyjną z należącym do GK PGE TFI Energia, które planuje utworzyć fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych pod nazwą „Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Eko-Inwestycje” (FIZAN Eko-Inwestycje).

Inwestorzy - spółki PGE - zobowiązani będą wpłacić nie mniej niż 1,5 mld zł w ciągu 36 miesięcy od rejestracji funduszu. Większość wpłat ma przypadać na 2020 r. Fundusz zostanie utworzony na czas nieokreślony, ale jego rozwiązanie może nastąpić nie wcześniej niż po 7 latach od wpisania do rejestru funduszy inwestycyjnych.

Celem inwestycyjnym Funduszu będzie lokowanie środków w podmioty działające w obszarach rynkowych związanych z elektromobilnością, zwiększeniem elastyczności i optymalizacją systemów energetycznych, usługami efektywności energetycznej, ograniczaniem emisyjności energetyki, poprawą jej sprawności, w tym poprzez inwestycje w wysokowydajne źródła wytwarzania oraz wykorzystaniem technologii cyfrowych do poprawy efektywności kosztowej. Zakładany horyzont inwestycyjny to co najmniej 5 lat.

TFI Energia zarządza już czterema funduszami. To FIZAN Energia Emerytura SFIO, FIZAN PGE Ventures - utworzony przez PGE, PFR i NCBR do inwestycji w start-upy, JSW Stabilizacyjny FIZ - fundusz stabilizacyjny JSW, na którym spółka ta lokuje nadwyżki, generowane w czasie koniunktury, oraz FIZAN Energia.

