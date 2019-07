Kolejny sukces ! Port Gdańsk "zabrał" Niemcom przeładunek bananów

Udało się wypracować stałe połączenie z Ameryką Środkową, dzięki któremu banany dotrą bezpośrednio do Polski - poinformował we wtorek dyrektor handlowy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Adam Kłos. Dodał, że pierwsze statki zawiną do Gdańska w sierpniu.

Dzięki współpracy handlowej między firmą Citronex a ZMPG i Cargofruit udało się wypracować w tym roku przeładunki bananów, które trafią na polski rynek bezpośrednio z polskiego portu, stąd z Gdańska - powiedział dyrektor Kłos.

Dodał, że port kilka lat temu przeładowywał banany, ale nieregularnie, te ładunki przejęły później porty niemieckie. W efekcie banany docierały z Ameryki Środkowej do portów niemieckich kontenerowcami, a potem do Polski koleją.

Dyrektor poinformował, że 4 tys. ton bananów co tydzień będą dostarczały specjalne statki-chłodnie bezpośrednio z krajów Ameryki Środkowej. Jak podkreślił, statki przywiozą banany już w kartonach.

SzSz(PAP)