Klauzule abuzywne: Jaka rola KNF?

W przypadku klauzul abuzywnych w umowach stosowanych przez banki Komisja Nadzoru Finansowego ma pełnić „rolę wspierającą” - mówiła podczas posiedzenia senackiej komisji budżetu i finansów publicznych zastępca przewodniczącego KNF Małgorzata Iwanicz-Drozdowska.

Iwanicz-Drozdowska przedstawiła na posiedzeniu komisji informację o działaniach KNF podejmowanych w celu przeciwdziałania stosowaniu przez banki klauzul abuzywnych.

„Jeśli chodzi o rolę Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku klauzul abuzywnych, to swoją rolę postrzegamy jako wspierającą, dlatego że wiodąca rola spoczywa na Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z obowiązującym stanem prawnym” - powiedziała Iwanicz-Drozdowska.

Jak mówiła, od momentu nowelizacji ustawy o nadzorze finansowym, dzięki zasiadaniu prezesa UOKiK w Komisji Nadzoru Finansowego z głosem doradczym jest zapewniony odpowiedni przepływ informacji. „Jesteśmy także w trakcie finalizowania umowy z UOKiK o wymianie informacji” - dodała.

Zapewniła, że jeżeli jakiekolwiek niepokojące sygnały do KNF docierają, to są one analizowane w Departamencie Praktyk Rynkowych.

„Z naszej perspektywy jako Komisji Nadzoru Finansowego kluczowe jest pilnowanie kwestii nadzoru makroostrożnościowego. Dlatego też ryzyko prawne, które wynika między innymi ze sporów sądowych, jest oceniane zarówno w trakcie inspekcji, jakie są prowadzone w bankach, jak i podczas oceny banku zza biurka, po to żeby w cudzysłowie obdarować banki domiarami kapitałowymi” - podkreśliła.

Podkreśliła, że w przypadku gdy do KNF docierają jakieś niepokojące sygnały, komisja dokłada wszelkich starań, żeby się im przyjrzeć i przeanalizować.

„Jeżeli otrzymujemy informację w trakcie inspekcji, że coś w umowach jest nie w porządku, to podejmujemy także działania mające na celu wydanie zaleceń. Na przykład w ubiegłym roku w jednym z banków spółdzielczych wykryliśmy pewną niestosowną zawartość w umowie i nakazaliśmy skorygowanie tego, żeby doprowadzić sytuację do stanu właściwego” - powiedziała zastępca przewodniczącego KNF.

