JPK zastąpi deklarację VAT

Zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK, a także uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym oraz eliminacja nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi - ma na celu nowelizacja ustawy podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Kancelaria prezydenta poinformowała we wtorek, że prezydent podpisał tę nowelizację.

Zgodnie z nowelą podatnicy podatku od towarów i usług będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT - przesyłaną tylko w formie elektronicznej, co ma być prostszym narzędziem do rozliczania VAT z urzędem skarbowym. Po zmianach podatnicy nie będą musieli składać osobno dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT.

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym, obejmującym: deklarację VAT (zastąpi on deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencję VAT. Oznacza to, że do urzędu skarbowego podatnicy będą elektronicznie wysyłać jeden plik JPK_VAT.

Dodatkowym uproszczeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT) oraz dodatkowych wniosków dołączanych do standardowych deklaracji jako odrębne dokumenty. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w nowym pliku.

Podatnicy, którzy wybiorą rozliczenie kwartalne, co miesiąc będą przekazywać część ewidencyjną. Nie będą musieli już przesyłać obecnego pliku JPK_VAT, natomiast będą musieli przesyłać ewidencję VAT w nowej formie. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą też raz na trzy miesiące przekazywać do urzędu skarbowego ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT w formie nowego JPK_VAT.

Wprowadzenie nowego JPK_VAT spowoduje także likwidację obowiązku składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (deklaracja VAT-27). Dane z deklaracji VAT-27 zostaną uwzględnione w nowym pliku JPK_VAT.

Nowelizacja zakłada również dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków.

Nowela wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia VAT przez niektórych podatników. Chodzi o firmy handlujące w internecie niektórymi towarami wrażliwymi na oszustwa, np. kosmetykami, sprzętem elektronicznym i elektrycznym, RTV i AGD. Ze zwolnienia nie będą też korzystać podatnicy dokonujący sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli oraz firmy świadczące usługi ściągania długów.

Nowe przepisy precyzują też regulacje odnoszące się do obowiązku rozliczania VAT w obrocie produktami ropopochodnymi, przewidziano też zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników. Przepisy dotyczą też zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny, oraz zasad korzystania z takich faktur. Faktura będzie mogła być wystawiona wyłącznie do paragonu posiadającego NIP nabywcy.

Założono, że wobec podatnika, który złoży korektę deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej, możliwe będzie obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15 proc.

Nowela doprecyzowuje definicję paliw ciekłych; wskazano, że określone wyroby są paliwami bez względu na różne możliwe ich zastosowania. Zmiana ta ma pozwolić na dalsze uszczelnienie systemu koncesjonowania i nadzoru nad obrotem, produkcją i przywozem paliw. Miałoby to ograniczyć szarą strefę na rynku paliw ciekłych.

Przewidziano także zmiany w opodatkowaniu akcyzą. Wprowadzono stawkę akcyzy w wysokości 1180 zł/1000 litrów dla preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, co oznacza, że wyniesie ona tyle samo, co dla olejów smarowych z pozycji 2710). Ministerstwo Finansów liczy, że dzięki temu uda się wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu olejów smarowych. Często są one klasyfikowane jako preparaty smarowe z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy.

PAP/ as/