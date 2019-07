Znamy datę Brexitu

„Rozmawiałem dziś z głównym negocjatorem KE Michelem Barnierem i jasno mu powiedziałem, że chcemy umowy, ale opuścimy UE nieodwołanie w dniu 31 października z umową czy bez umowy” - napisał na Twitterze nowy brytyjski pełnomocnik ds. brexitu Stephen Barclay.

Jest to kolejna deklaracja przedstawiciela brytyjskiego rządu, który zapowiada możliwość opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej bez umowy.

Przedstawiciele instytucji europejskich są również coraz bardziej świadomi takiej ewentualności.

Żądania zmian w porozumieniu dotyczącym brexitu, sformułowane przez premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, „są nie do przyjęcia” i UE musi przygotować się na wyjście tego kraju ze Wspólnoty bez umowy - ostrzegał przed tygodniem główny negocjator KE Michel Barnier.

Główną przeszkodą w osiągnięciu porozumienia jest tzw. mechanizm awaryjny dotyczący Irlandii Północnej.

Brytyjski premier Boris Johnson we wtorkowej rozmowie z szefem rządu Irlandii Leo Varadkarem podkreślił, że jest zdeterminowany, by znaleźć rozwiązanie kwestii granicy w Irlandii Północnej bez wykorzystywania tego mechanizmu (tzw. back stop) i powtórzył, że Wielka Brytania opuści UE 31 października „bez żadnego ale”.

Według komunikatu Downing Street, w rozmowie telefonicznej premierzy podkreślili wolę przełamania trwającego od stycznia 2017 roku impasu politycznego w Irlandii Północnej „tak szybko, jak to możliwe” i stworzenia nowej egzekutywy regionalnej; zapowiedzieli też bliską współpracę w tej sprawie.

Johnson powtórzył, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 października, choć zaznaczył, że „we wszystkich scenariuszach jego rząd będzie podtrzymywał swoje zobowiązania zapisane w porozumieniu wielkopiątkowym i nigdy nie stworzy fizycznych punktów kontroli (…) na granicy”, nawet jeśli dojdzie do bezumownego brexitu.

Irlandia oraz pozostałe kraje Unii Europejskiej wielokrotnie odrzucały brytyjskie żądania odrzucenia mechanizmu awaryjnego, wskazując, że jest on konieczny do zagwarantowania, że nigdy nie dojdzie do powrotu twardej granicy między Irlandią a Irlandią Płn.

PAP/ as/