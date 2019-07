Samobójstwo szefa indyjskiego Starbucksa

Ciało właściciela sieci popularnych kawiarń w Indiach znaleziono w rzece. Zanim biznesmen popełnił samobójstwo, napisał list, w którym przepraszał udziałowców i pracowników za sytuację firmy. „Indyjski Starbucks” miał długi i problemy w urzędzie podatkowym.

V. G. Siddhartha - założyciel sieci Cafe Coffee Day, do której należy ponad 1,7 tys. kawiarni w całych Indiach - zniknął w piątek wieczorem. W drodze do Mangaluru na południu kraju polecił swojemu szoferowi zatrzymać się nad rzeką i wybrał się na spacer. Po godzinie nieobecności kierowca podniósł alarm.

Kilka godzin przed zniknięciem do zarządu firmy trafił list, w którym indyjski miliarder przepraszał za „niestworzenie odpowiedniego modelu biznesowego”. „Bardzo przepraszam, że zawiodłem wszystkich, którzy pokładali we mnie nadzieje. Walczyłem długo, ale dzisiaj poddałem się, nie mogąc znieść więcej presji” - napisał w liście z datą 27 lipca.

W pożegnalnym liście właściciel sieci kawiarń wspominał o naciskach ze strony urzędu podatkowego oraz pożyczce potrzebnej na wykup akcji od jednego z partnerów. „Ogromna presja ze strony innych pożyczkodawców doprowadziła mnie do tej sytuacji” - tłumaczył.

Od dłuższego czasu firma zmagała się z długami, które urosły do ok. 655 mln USD. Jednak dzięki sprzedaży udziałów w innych przedsiębiorstwach, Siddhartha spłacił ponad połowę zobowiązań. Prowadził także rozmowy o sprzedaży części kawowego biznesu z koncernem Coca-Cola, które miały przynieść 1,45 mld USD. W 2017 r. urząd podatkowy zarządził kontrole w biurach firmy, lecz - jak zastrzegł we wtorek ten urząd - kłopoty podatkowe przedsiębiorcy nie były poważne.

Sieć kawiarń Cafe Coffee Day, nazywanych „indyjskim Starbucksem”, Siddhartha założył w połowie lat 90. Kawiarnie stały się symbolem zmian i nowoczesności w kraju, gdzie większość ludzi tradycyjnie pije herbatę z mlekiem. Sam Starbucks nie odniósł sukcesu w Indiach, w przeciwieństwie do Cafe Coffee Day, która zatrudniała ok. 30 tys. pracowników w ponad 1,7 tys. kawiarń w całych Indiach.

