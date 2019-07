KE łaskawa dla terminalu LNG na wypie Krk

Plany chorwackich władz, by wesprzeć budowę i funkcjonowanie terminalu skroplonego gazu LNG na wyspie Krk, nie naruszają unijnych zasad pomocy państwa - poinformowała w środę Komisja Europejska.

Urzędnicy w Brukseli uznali, że projekt będzie się przyczyniał do bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw energii bez nadmiernego zakłócania konkurencji.

Nowy terminal LNG na Chorwacji zwiększy, z korzyścią dla obywateli w regionie, bezpieczeństwo dostaw energii i konkurencję. Zatwierdziliśmy środki wsparcia ze strony Chorwacji, ponieważ ograniczają się do one tego, co jest konieczne, by zrealizować projekt, zgodnie z naszymi zasadami pomocy państwa - podkreśliła cytowana w oświadczeniu unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.