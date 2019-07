Spółdzielcza Grupa Bankowa już z Google Pay i BLIKIEM

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze SGB rozpoczęły udostępnianie swoim klientom usług Google Pay i BLIK. Od 31 lipca 2019 roku umożliwiono klientom korzystającym z usług banków zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej dokonywana płatności mobilnych.

To bardzo ważna i nad wyraz pozytywna wiadomość dla prawie półtora miliona klientów naszej Grupy – mówi Mirosław Skiba, prezes SGB-Banku – Przyjmujemy najwyższe standardy bankowości mobilnej, oferując nowoczesne usługi płatnicze przede wszystkim mieszkańcom mniejszych miast i wsi. To pierwszy etap naszych intensywnych działań na rynku usług mobilnych. Chcemy, by Banki Spółdzielcze SGB, tak bliskie lokalnym społecznościom, stały się synonimem banków nowoczesnych, przyjaznych klientom i wykorzystujących cały arsenał współczesnych narzędzi informatycznych.

Klienci Banków Spółdzielczych SGB mogą od dziś dokonywać płatności mobilnych. Udostępnienie usługi BLIK i Google Pay to pierwszy etap mobilnego przyspieszenia w sektorze bankowości spółdzielczej – SGB pracuje równolegle nad kolejnymi usługami w tym obszarze, już wkrótce planuje wprowadzenie Apple Pay i Garmin Pay.

Jesteśmy dumni z tego, że płatności mobilne BLIK są już dostępne dla klientów Banków Spółdzielczych SGB. Naszą ambicją jest umożliwienie płacenia w ten sposób każdemu, kto korzysta z usług bankowych. Płatności mobilne to najwygodniejszy i najbezpieczniejszy sposób rozliczeń. Wierzymy, że klienci banków spółdzielczych bardzo docenią to rozwiązanie – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK.

BLIK stał się jedną z najczęściej wybieranych metod płatności w internecie. Od końca 2018 roku jest wykorzystywany częściej niż karty płatnicze. Wystarczy, jako sposób płatności za zakupy w internecie wybrać BLIK, wpisać na stronie sklepu sześciocyfrowy kod wygenerowany w swojej aplikacji mobilnej, następnie zatwierdzić go PINem. Polacy zrealizowali w 2018 roku ponad 91 mln transakcji BLIKIEM. Łączna wartość transakcji zrealizowanych w 2018 roku przekroczyła 12 mld złotych; dla porównania – w roku 2017 było to 4,5 mld zł.

Google Pay z kolei to proste, bezpieczne i wygodne płatności mobilne. Dzięki temu rozwiązaniu klienci SGB będą mogli użyć swojego smartfona, by zapłacić wszędzie tam, gdzie do tej pory płacili zbliżeniowo kartą. Po dodaniu karty płatniczej SGB z aktywną funkcją zbliżeniową do aplikacji Google Pay, by dokonać płatności wystarczy wybudzić smartphone i przyłożyć go do terminala płatniczego. Z Google Pay można również skorzystać przy płatnościach w internecie - w wielu popularnych aplikacjach mobilnych i w setkach sklepów internetowych. Wystarczą tylko dwa kliknięcia by bezpiecznie opłacić zakupy za pomocą karty płatniczej SGB zapisanej w aplikacji Google Pay.

Bardzo się cieszymy, że klienci Grupy SGB mogą już korzystać z wygodnych i szybkich płatności Google Pay. Klienci mogą płacić za pomocą Google Pay w każdym terminalu płatniczym oraz w wielu aplikacjach mobilnych i na stronach internetowych. SGB dołącza tym samym do grona naszych partnerów w Polsce - powiedział Jan Czapracki, odpowiedzialny w Google za współpracę z instytucjami finansowymi na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Banki z Grupy SGB oferując klientom usługi Google Pay i BLIK dołączają do elity najbardziej zaawansowanych technologicznie polskich instytucji finansowych, w istotny sposób wzmacniając mobilną ofertę Banków Spółdzielczych.