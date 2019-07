500 Plus dla niepełnosprawnych: Jest kompromis

Poprawka senatorów PiS do ustawy „500 plus dla niepełnosprawnych” wychodzi także naprzeciw oczekiwaniom środowisk osób niepełnosprawnych; zawieramy kompromis, jestem przekonany, że to będzie bardzo dobre rozwiązanie - powiedział w środę marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Senat w środę rano na posiedzeniu plenarnym rozpoczął rozpatrywanie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dzień wcześniej komisja senacka poparła poprawki PiS wprowadzające do ustawy zasadę „złotówka za złotówkę”.

Dziennikarze spytali marszałka Senatu, czemu nie można było zostawić wersji, którą uchwalił Sejm.

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zakłada, że o świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Podczas uchwalania w Sejmie ustawy została przyjęta poprawka klubu PO-KO dot. zasad uprawniających do tego świadczenia. Projekt rządu przewidywał, że o dodatek będą mogły wnioskować osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub które otrzymują świadczenia nieprzekraczające kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (1100 zł brutto). Przyjęta przez Sejm poprawka PO-KO przewiduje, że do tej kwoty nie byłby wliczany m.in. dochód z emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.

„Niezwykle cieszę się z tego, że mamy (senacką) poprawkę, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom również środowisk osób niepełnosprawnych. Zawieramy kompromis. Jestem przekonany, że to będzie bardzo dobre, świetne rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych i również włączając w to naszą poprawkę” - powiedział Karczewski na briefingu w Senacie.

Zaznaczył, że PiS jest „partią odpowiedzialną”, nie może zatem przyjąć zmian w prawie, które spowodują dla państwa zbyt duże koszty. Karczewski przekonywał, że większość niepełnosprawnych jest z zaproponowanych przez PiS przepisów zadowolona.

Jak dodał, w związku z tym uważa, że „protest garstki niepełnosprawnych”, który odbywa się przed Sejmem, za „niezrozumiały”. „Każdy jednak może protestować, szanuję to” - zaznaczył marszałek Senatu.

PAP/ as/