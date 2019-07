Dofinansowanie PFRON: nawet 5 tys. na skuter

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania m.in. na kurs prawa jazdy czy zakup sprzętu samochodowego. Możliwości uzyskania wsparcia jest więcej, choćby na zakup skutera lub wózków o napędzie elektrycznym.

Środki na ten cel pochodzą z PFRON-u, który przy wsparciu samorządów pomaga zwiększyć mobilność osób z niepełnosprawnościami. Jak zauważa prezes PFRON, ważnym zadaniem jest również szerokie dotarcie z ofertą do osób zainteresowanych.

W 2019 roku PFRON zwiększa wsparcie w zakresie mobilności. Na pomoc w kursie prawa jazdy oraz dofinansowanie przy zakupie niezbędnego sprzętu samochodowego mogą liczyć już osoby nie tylko z dysfunkcją ruchu, ale także z dysfunkcją słuchu. Kwoty wsparcia wynoszą odpowiednio od 4 tys. zł do 10 tys. zł.

W ramach zwiększania aktywności osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie w zakresie mobilności PFRON udziela od tego roku dofinansowań do zakupu skutera w kwocie 5 tys. zł. Możliwe jest także dofinansowanie naprawy zakupionego sprzętu do kwoty 3,5 tys. zł. Z kolei w miniony piątek zarząd Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił przywrócenie dofinansowania do wózków o napędzie elektrycznym w wysokości do 10 tys. zł. O środki te można się starać za pośrednictwem samorządów.

Otrzymujemy wiele pytań od osób zainteresowanych naszymi programami, dlatego kluczowa jest współpraca z samorządami, dzięki którym możemy bezpośrednio, na poziomie lokalnym, dotrzeć do wszystkich adresatów naszych działań – tłumaczy prezes zarządu PFRON Marlena Maląg. Niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności jest kluczowe dla podejmowania aktywności zawodowej i społecznej przez osoby niepełnosprawne. Forma pomocy jest szeroka, udzielamy wsparcia zarówno w uzyskaniu prawa jazdy, jak i przy zakupie odpowiedniego oprzyrządowania do samochodu – dodaje.

Program „Aktywny samorząd” realizuje jeszcze zadania w innym zakresie niż mobilność, bo dzięki niemu osoby niepełnosprawne mogą także liczyć na wsparcie w edukacji. Liczba osób niepełnosprawnych pragnących podnosić swoje kwalifikacje z roku na rok rośnie. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia wynosi w przypadku studiów licencjackich czy magisterskich 1 tys. zł, a doktoranckich do 4 tys. zł.

Współpraca z samorządami pomaga Funduszowi wspierać społeczność lokalną w najbardziej pilnych potrzebach.