Johnson boi się zjednoczenia Irlandii

Brytyjski premier Boris Johnson wezwał w środę partie polityczne w Irlandii Północnej do wzmocnienia wysiłków na rzecz odtworzenia krajowego rządu, odrzucając sugestie dotyczące przeprowadzenia po brexicie referendum ws. zjednoczenia Irlandii.

Johnson rozmawiał w Belfaście z przedstawicielami głównych partii politycznych w ramach swojej podróży po Zjednoczonym Królestwie, która ma na celu podkreślić jego determinację do utrzymania unii między Anglią, Szkocją, Walią i Irlandią Płn.

Wcześniej we wtorek wieczorem szef rządu spotkał się na kolacji z liderami Demokratycznej Partii Unionistów (DUP), która wspiera w Izbie Gmin mniejszościowy rząd Partii Konserwatywnej. Oba ugrupowania muszą się w najbliższych tygodniach porozumieć w sprawie odnowienia podpisanej przed dwoma laty umowy o współpracy, która zagwarantowała DUP zwiększenie wydatków na Irlandię Płn. o miliard funtów w zamian za poparcie dziesięciu deputowanych tej partii.

Szefowa DUP Arlene Foster tłumaczyła w środę w rozmowie z mediami, że - mimo pojawiających się wezwań ze strony irlandzkich nacjonalistów - premier „nie rozważa” pomysłu organizacji referendum zjednoczeniowego dla Irlandii i zapewnił ją o tym, że rząd „nigdy nie będzie neutralny w sprawach dotyczących unii”.

Wiceszef DUP Nigel Dodds ocenił rozmowę na temat ewentualnego zjednoczenia Irlandii za „histerię”, która sama w sobie narusza duch porozumienia wielkopiątkowego z 1998 roku, które zapoczątkowało proces pokojowy na wyspie.

Bądźmy poważni: idea, że wielu unionistów nagle zmieni zdanie i zagłosuje za zjednoczoną Irlandią z powodu obecnych wydarzeń jest, tak myślę, czymś, co nie znajduje odzwierciedlenia (wśród wyborców) - powiedział.

Liderka republikańskiej Sinn Fein (SF) Mary Lou McDonald ostrzegła jednak, że odmowa organizacji plebiscytu w tej sprawie byłaby „nie do pomyślenia”, wskazując, że bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii z UE byłoby „koszmarem” dla Irlandii Płn.

Wydaje nam się, że on obrał kurs na nieuporządkowany brexit i my mocno zakwestionowaliśmy tę strategię. Przedstawiliśmy bardzo jasno, dlaczego to byłoby katastrofą dla irlandzkiej gospodarki, życia Irlandczyków, naszego społeczeństwa, polityki i procesu pokojowego” - powiedziała.