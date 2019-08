KGHM upamiętnia Powstanie Warszawskie

1 sierpnia 2019 roku mija 75 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. KGHM, jako partner obchodów, w tegoroczną rocznicę zaangażował się w sposób szczególny. Spółka, dla uczczenia pamięci Bohaterów tamtych wydarzeń przygotowała m.in. srebrny symbol Polski Walczącej.

Znak Polski Walczącej to wyraz nadziei na odzyskanie niepodległości Polski okupowanej przez nazistowskie Niemcy. Otaczanie Znaku Polski Walczącej czcią i szacunkiem jest obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Sięgając po metale produkowane przez KGHM - miedź oraz najwyższej jakości srebro, przygotowano pamiątkowe zestawy w limitowanym nakładzie 200 sztuk. Zestaw o symbolicznym numerze 44, nawiązującym do daty Powstania, przekazano do Muzeum Powstania Warszawskiego, instytucji, która przywróciła pamięć i otworzyła przestrzeń dialogu o bolesnej historii.

Dodatkowo, 1 sierpnia na terenie wszystkich oddziałów Spółki, flagi zostaną opuszczone do połowy masztów, a o godz. 17.00 Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie, Głogowie, Legnicy i Sobinie uruchomi alarmowe sygnały dźwiękowe i świetlne w wozach ratowniczych.

O godzinie 17:00 przerywamy codzienne zajęcia i przystajemy na chwilę by w milczeniu i zadumie uczcić pamięć Powstańców. Uczestnicy tamtych wydarzeń - Bohaterowie Warszawy, kobiety i mężczyźni, harcerze, młodzież i dzieci, dali nam lekcję niezwykłej odwagi i ofiary dla kraju - wartości, które współdzielimy i którymi kierujemy się w naszym życiu i pracy – powiedział Prezes Zarządu KGHM, Marcin Chludziński.

KGHM, lider polskiej gospodarki prowadzi swoją działalność w poszanowaniu tradycji i historii, odwołując się do doświadczeń przeszłych pokoleń. Rozumiejąc swoje znaczenie w przestrzeni publicznej, spółka czuje odpowiedzialność również za wspieranie polskiego dorobku i dziedzictwa narodowego. Wsparcie dziedzictwa narodowego Polska Miedź prowadzi także poprzez działanie Fundacji KGHM, której jest fundatorem.

