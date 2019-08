Rośnie wartość marek odzieżowych

Wartość marek odzieżowych wzrosła w tym roku o 1 proc., do 118 mld dol. dzięki markom sportowo-rekreacyjnym, które są postrzegane jako te działające w duchu odpowiedzialności społecznej i ekologicznej - powiedział Graham Staplehurst z Kantar, omawiając ranking najcenniejszych marek świata.

Z rankingu najcenniejszych marek świata 2019 roku, ogłoszonym przez WPP i Kantar, wynika, że najcenniejszą odzieżową marką jest Nike - „dzięki modzie na noszenie ubrań sportowych na co dzień”. Na kolejnych pozycjach znalazły się: Zara (22,58 mld dol.), Adidas (13,35 mld dol.), Uniqlo (9,8 mld dol.), Lululemon (6,9 mld dol.), H&M (6,3 mld dol.), Under Armour (3,9 mld dol.), The North Face (2,8 mld dol.), Levi’s (2,4 mld dol.), Ralph Lauren (2,4 mld dol.)

Zaznaczono, że innowacyjne, nowe tkaniny i wzory w ubraniach pełniących podwójną rolę: sportową i rekreacyjną, przyczyniły się do zwiększenia wartości marek odzieżowych w rankingu.

Jak podano, Nike, marka dla sportowców i modowych trendsetterów, już drugi rok z rzędu została najcenniejszą marką odzieżową, a jej wartość osiągnęła 47,4 mld dol.

„Zmiana wartości cenionych przez konsumentów i coraz częstsze zwracanie uwagi na kwestie zrównoważonego rozwoju sprawiają, że trudno jest zachęcać ludzi do kupowania większej ilości odzieży. Wartość marek odzieżowych wzrosła jednak w tym roku o 1 proc., do 118 mld dol. dzięki sile marek sportowo-rekreacyjnych, które są postrzegane jako marki z charakterem, działające w duchu odpowiedzialności społecznej i ekologicznej” - uważa Graham Staplehurst, pełniący funkcję Global Strategy Director dla rankingu BrandZ w firmie Kantar.

Dodał, że detaliści, którzy dążą do osiągnięcia zerowego wpływu na środowisko, znajdują się wśród najbardziej ulubionych marek, ponieważ konsumentów pociągają marki podejmujące ryzyko i oferujące coś odmiennego i szczególnego.

Z rankigu wynika, że najszybciej rosnącą kategorią (+29 proc.) są dobra luksusowe. Zaznaczono, że w rankingu zwiększają swoją obecność marki azjatyckie - obecnie w pierwszej setce jest 15 marek chińskich, trzy indyjskie i jedna indonezyjska. Łącznie do rankingu zakwalifikowały się 23 marki azjatyckie.

Jak podano, 14. raz na zlecenie WPP eksperci firmy Kantar zajmujący się wartością marek przeprowadzili wycenę, która stanowi podstawę rankingu najcenniejszych marek świata BrandZt Top 100. Dodano, że ranking powstał z uwzględnieniem rynkowych danych agencji Bloomberg z informacjami od ponad 3,7 mln konsumentów z całego świata, które obejmują ponad 166 tys. różnych marek na przeszło 50 rynkach.

PAP/ as/