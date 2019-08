Inwestorzy chwalą obniżkę stóp proc. w USA

Po raz pierwszy od 2008r. dojdzie w Stanach Zjednoczonych do obniżenia stóp procentowych. Zostaną one zmniejszone o 0,25%, co oznacza zejście do przedziału 2,0-2,25%. Decyzja ta może mieć kluczowe znaczenie nie tylko dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, ale i całego świata.

Chociaż Donald Trump skrytykował Jerome Powell’a, szefa Federalnej Rezerwy, twierdząc, że obniżka ta jest niewystarczająca, to dla wielu inwestorów jest to dobry znak. Obniżka, nawet jeśli niewielka, to wciąż obniżka.

Prognozy dla amerykańskiej gospodarki pozostają korzystne, a to działanie ma na celu podtrzymanie tych prognoz” - mówił Jerome Powell na konferencji - „[cięcie stóp procentowych] ma zagwarantować bezpieczeństwo pomimo słabej sytuacji rynku światowego i napięć handlowych.”

Wiele osób twierdzi jednak, że obniżka była stanowczo za niska. Co ciekawe, w pierwszej reakcji po decyzji Rezerwy Federalnej wartość dolara wzrosła, zamiast spaść. Zdaniem wielu, jest to spowodowane tym, że obniżka zdaje się być jednorazowa, zamiast stać się początkiem całej serii obniżek.

Rynek chciał usłyszeć od Jay Powell’a i Rezerwy Federalnej to to, że jest to początek długoterminowego i agresywnego cyklu cięć który utrzymywałby to samo tempo co Chiny, Unia Europejska i reszta świata” - napisał Donald Trump na Twitterze - „Jak zwykle, Powell nas zawiódł.

Mimo tego, wiele osób pozostaje optymistycznych co do decyzji Federalnej Rezerwy oraz prognoz dla całej gospodarki. Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych jest na najniższych poziomach od 50 lat, inflacja pozostaje na stabilnym poziomie, a płace zaczęły wzrastać.

Obniżenie stóp procentowych może być kolejnym impulsem dla rozwoju gospodarki amerykańskiej, co przy wojnie handlowej z Chinami jest ważnym czynnikiem. Dodatkowo, raczej nie ma powodów do obaw co do kursu dolara – nie istnieją silne przesłanki, które mogłyby wskazywać na to, że dojdzie do znacznego spadku jego wartości.

Zarówno Federalna Rezerwa jak i cały świat będą z uwagą przyglądać się, jakie konsekwencje będzie miała decyzja amerykańskiego banku centralnego. Prognozy dla amerykańskiej gospodarki zdają się być jednak jak najbardziej pozytywne.