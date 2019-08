ARiMR wspiera świnki

Do 20 tys. euro dla producentów świń i tytoniu oraz do 200 tys. euro dla grup producentów suszu tytoniowego – tyle może wynieść maksymalna, jednorazowa pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla tych podmiotów, jeżeli w latach 2014–2017 nie otrzymały one zapłaty za sprzedany towar bądź zwierzęta.

Aby się o nią ubiegać, należy złożyć wniosek i udokumentować go, przedstawiając niezapłacone faktury. ARiMR będzie przyjmować je od 1 do 14 sierpnia br.

– Producenci i grupy producenckie suszu tytoniowego mogą składać wnioski o pomoc w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Taki nabór odbył się już w styczniu tego roku. Natomiast w wyniku nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzono zmiany w przepisach umożliwiających skorzystanie z pomocy producentom świń i tytoniu, którzy w latach 2014–2017 nie otrzymali zapłaty za sprzedany tytoń i świnie od podmiotów będących w likwidacji. Taki nabór został ogłoszony 25 lipca i odbędzie się w dniach od 1–14 sierpnia – tłumaczy Bożena Polak, dyrektor Departamentu Wsparcia Krajowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR udziela w tym roku jednorazowej pomocy finansowej z tytułu niezapłaconych należności za sprzedany tytoń i świnie. O pomoc mogą się ubiegać producenci, którzy w latach 2014–2017 nie otrzymali zapłaty za sprzedany tytoń i świnie od podmiotów znajdujących się wówczas w upadłości, restrukturyzacji bądź likwidacji.

– Warunkiem otrzymania pomocy jest w tym przypadku utrzymywanie stada świń przez rok w siedzibie położonej na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym w wyniku wirusa afrykańskiego pomoru świń lub na obszarze wskazanym w decyzji komisji wykonawczej Unii określającej strefy. Jest to strefa I, II i III obejmująca województwa, m.in. podlaskie, podkarpackie, mazowieckie, lubelskie, warmińsko-mazurskie czy świętokrzyskie – mówi Bożena Polak.

Jednorazową pomoc finansową mogą otrzymać również grupy producentów suszu tytoniowego, które w latach 2014–2017 co najmniej raz nie otrzymały zapłaty za sprzedany tytoń od podmiotów będących w upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji. Aby się o nią ubiegać, obie grupy producentów muszą w pierwszej połowie sierpnia złożyć odpowiednie wnioski w ARiMR i udokumentować je, przedstawiając niezapłacone faktury.

– Jest to termin jednokrotny. Po jego upłynięciu wnioski nie będą już niestety rozpatrywane – mówi Bożena Polak.

Wysokość należnej pomocy finansowej jest różna dla obu grup producentów. W przypadku producentów świń nie może przekroczyć kwoty utraconego dochodu z produkcji świń w danym roku i jednocześnie 80 proc. kwoty wynikającej z niezapłaconych należności. Z kolei w przypadku producentów tytoniu pomoc nie może przekroczyć iloczynu powierzchni upraw i stawki dopłat do 1 ha, która wynosi 15 tys. zł, a jednocześnie 80 proc. kwoty wynikającej z niezapłaconych należności.

– Pomoc dla grup producentów suszu tytoniowego, jak i producentów świń i tytoniu jest udzielana w formule pomocy de minimis. I w przypadku producentów świń i tytoniu jest to formuła pomocy de minimis w rolnictwie, a więc maksymalny limit dla jednego beneficjenta może wynieść 20 tys. euro. Natomiast w przypadku grup producentów suszu tytoniowego jest to pomoc na zasadach ogólnych. W związku z tym maksymalna pomoc może wynieść dla jednego beneficjenta 200 tys. euro – mówi Bożena Polak.

Jak podkreśla – pracownicy biur powiatowych ARiMR na bieżąco rozpatrują wnioski o pomoc finansową i wydają decyzję administracyjną, która jest podstawą do wypłaty zapomogi.

– Pomoc jest wypłacana w tym roku, na bieżąco – mówi Bożena Polak, dyrektor Departamentu Wsparcia Krajowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

(Agencja Informacyjna Newseria)