Po makabrycznym mordzie, dokonanym w środę w Stuttgarcie przez imigranta podającego się za Syryjczyka, gazeta „Bild” wzywa w sobotę do skutecznego ustalania tożsamości przybyszy. Mężczyzna, który zabił byłego współlokatora, najpewniej nie miał podstaw, by ubiegać się o azyl.

Należy skończyć z nadużywaniem prawa do azylu. Gotowość Niemiec, do niesienia pomocy nie oznacza, że nie mają one prawa do sprawdzania, z kim mają do czynienia. Wszyscy mieszkańcy RFN mają prawo wiedzieć, kto do nich przyjeżdża - podkreśla niemiecki tabloid.