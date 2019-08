W pełni elektryczny prom juz wozi pasażerów na Bałtyku

E-prom Ellen, najmocniejszy na świecie w pełni elektryczny prom, zaczął już przewozić pasażerów. Pokonując odległość 22 mil morskich pomiędzy duńskimi wyspami Ærø oraz Fynshav, jednostka ta może przepłynąć 7 razy dłuższy dystans niż jakikolwiek inny prom elektryczny.

Ellen została ochrzczona 1 czerwca przez Christinę Clausen – konsultantkę w Danfoss Communication, będącą również wnuczką Madsa i Bitten Clausenów, którzy założyli firmę 1 czerwca 1933 roku. Prom ma zaczął obsługiwać pasażerów w lipcu 2019 roku.

Ellen mierzy niecałe 60 m długości, około 13 m szerokości i podróżuje z prędkością od 13 do 15,5 węzła. Jego pokład pomieścić może 198 pasażerów w miesiąca letnich, natomiast maksymalna liczba pasażerów podróżujących zimą wynosi 147. Prom może również przewozić 31 samochodów osobowych lub 5 ciężarówek zaparkowanych w otwartej części pokładu. Oprócz tego, że posiada on największy zestaw akumulatorów kiedykolwiek zainstalowany na jednostkach pływających – o mocy 4,3 MWh, jest on również pierwszym promem elektrycznym, który nie jest wyposażony w awaryjny generator mocy.

Danfoss Editron dostarczył w pełni elektryczny układ napędowy operatorowi Ærø Kommune. System EDITRON składa się z dwóch silników napędowych o mocy 750 kW oraz dwóch silników sterujących o mocy 250 kW wykorzystujących technologię synchronicznego silnika reluktancyjnego dowzbudzanego magnesami trwałymi oraz sterowanych przy pomocy falowników DC/AC.

Oprócz napędu elektrycznego, Danfoss Editron dostarczył również system zarządzania mocą umożliwiający w pełni zautomatyzowane sterowanie mocą oraz obciążeniem elektrycznym na promie. Ponadto, firma dostarczyła nabrzeżną stację ładującą oraz ramię ładujące obsługujące akumulatory jednostki o mocy 4,3 MW.

Ellen to doskonały przykład tego, jak w przyszłości może wyglądać transport elektryczny. Będzie bardziej czysty i zielony, ale również bardziej efektywny. Ten wspaniały projekt pokazuje zarówno pasażerom, jaki i całej branży, potencjał, jaki drzemie w promach elektrycznych. To projekt Unii Europejskiej, który będzie przykładem do naśladowania w obszarze transportu elektrycznego przez wiele kolejnych lat. Elektryfikacja to kluczowy czynnik gwarantujący sukces firmy Danfoss w przyszłości. Elektryfikując skomplikowane maszyny i urządzenia, otrzymamy nie tylko redukcję emisji CO2 i innych substancji, ale również wyższą produktywność i efektywność pracy powyższych. Danfoss jest dziś postrzegany, jako lider innowacji technologicznych. Nieustannie inwestujemy znaczne środki w nasz biznes, aby mieć pewność, że zawsze będziemy pionierami procesu elektryfikacji, skomentował CEO firmy Danfoss – Kim Fausing.

Wiemy bardzo dobrze, że przemysł morski na świecie ma bardzo duży udział w emisji gazów cieplarnianych. Transport morski produkuje aktualnie 90 milionów ton CO2 rocznie, co odpowiada 2,5% emisji gazów cieplarnianych na świecie. Chcemy przyczynić się do polepszenia sytuacji w tym obszarze poprzez obniżenie poziomu zanieczyszczeń i wierzymy, że branże takie jak morska mogą dać odpowiedni przykład. Dzięki solidnemu systemowi Danfoss Editron, E-prom Ellen wzmocni naszą już silną pozycję światowego lidera w obszarze opracowywania i produkcji światowej klasy promów elektrycznych. Szacuje się, że przyczyni się on do zmniejszenia rocznej emisji CO2 o 2000 ton”, dodał wiceprezes Danfoss Editron – Kimmo Rauma.