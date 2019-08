Atak terrorystyczny na Meksykanów w USA?

Sprawca sobotniej strzelaniny w El Paso w Teksasie, w której zginęło 20 osób, został oskarżony o morderstwa - poinformował w niedzielę wieczorem czasu lokalnego przedstawiciel miejscowej policji.

Jak powiedział Robert Gomez na konferencji prasowej, zabójcy grozi kara śmierci.

Wcześniej w niedzielę przedstawiciel prokuratury w El Paso Jaime Esparza ogłosił, że stan Teksas również zamierza domagać się dla sprawcy kary śmierci.

Natomiast władze federalne rozważają postawienie sprawcy sobotniej strzelaniny zarzutu przestępstwa z nienawiści, za co może grozić kara śmierci.

Amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości chce ustalić, czy strzelanina stanowiła przestępstwo popełnione z nienawiści w związku z odkryciem rasistowskiego, antyimigranckiego „manifestu”, jaki został zamieszczony w internecie na krótko przed atakiem - przekazał w niedzielę prokurator federalny John Bash.

W sobotę wieczorem 21-letni Patrick Crusius otworzył ogień na terenie centrum handlowego w El Paso, zabijając 20 osób i raniąc 26. Sprawcę ujęto.

Miasto El Paso położone jest na zachodzie stanu Teksas, przy granicy z Meksykiem. Supermarket, w którym padły strzały, znajduje się przy autostradzie międzystanowej we wschodniej części miasta. Często robią w nim zakupy imigranci. 80 proc. mieszkańców El Paso to Latynosi - wynika z najnowszego spisu ludności. Ponadto codziennie do miasta legalnie wjeżdżają dziesiątki tysięcy Meksykanów, by pracować w tym mieście i robić w nim zakupy.

Kilka godzin po masakrze w El Paso, inny napastnik otworzył ogień do ludzi w mieście Dayton w stanie Ohio, zabijając w ciągu nie więcej niż 30 sekund dziewięć osób i raniąc 27. Sprawca został zastrzelony przez policjantów z przechodzącego w pobliżu patrolu.

Strzelaninę w El Paso traktujemy jako atak terrorystyczny na społeczność meksykańską w Stanach Zjednoczonych - oświadczył w niedzielę późnym wieczorem czasu lokalnego szef meksykańskiej dyplomacji Marcelo Ebrard.

Amerykańska prokuratura federalna przekazała w niedzielę, że obecnie traktuje sobotnie wydarzenia w El Paso jako atak terrorystyczny na terytorium USA.

„Dla Meksyku ta osoba (sprawca masakry w El Paso - PAP) jest terrorystą” - powiedział szef meksykańskiej dyplomacji. Poinformował, że Meksyk rozważa możliwość złożenia w USA wniosku o ekstradycję zabójcy. Wezwał także amerykańskie władze by zajęły jasne i zdecydowane stanowisko wobec przestępstw z nienawiści.

Marcelo Ebrard zapowiedział także podjęcie przez Meksyk kroków prawnych przeciwko temu, kto sprzedał broń sprawcy masakry w El Paso. Minister zauważył przy tym, że Meksyk zalewa fala nielegalnej broni z USA, co - jak podkreślił - jest istotnym czynnikiem wzrostu przestępczości w jego kraju.

