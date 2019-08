ARP wchodzi w kosmiczny biznes

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisała umowę, na mocy której obejmie 44 proc. udziałów w kapitale PIAP Space - spółki zależnej Łukasiewicz- Przemysłowego Instytutu Pomiarów i Automatyki - za ponad 3 mln zł. Fundusze pozwolą na przyśpieszenie realizacji zamówień na chwytak do usuwania z orbity wycofanych z działań operacyjnych satelitów.

Chwytak do usuwania z orbity wycofanych z działań operacyjnych satelitów skonstruowali polscy inżynierowie. Te ‘kosmiczne śmieci’ stanowią realne zagrożenie dla sprawnych satelitów. Dlatego Europejska Agencja Kosmiczna ESA planuje przeprowadzić misję serwisową, której priorytetem będzie usuwanie z orbity okołoziemskiej nieczynnych satelitów, takich jak np. Envisat. Wykorzysta w tym celu specjalnego robota serwisowego wyposażonego w chwytak PIAP Space - czytamy w komunikacie.

Dzięki pozyskanym środkom, PIAP Space będzie mógł rozbudować park technologiczny spółki, wyposażyć laboratoria w nowe urządzenia, charakterystyczne dla sektora kosmicznego oraz zatrudnić kolejnych, wysokiej klasy specjalistów. Na mocy umowy, której warunki brzegowe, zostały zaakceptowane pod koniec maja br., Łukasiewicz – PIAP pozostaje właścicielem 56 proc. udziałów spółki.

Podpisanie umowy pomiędzy Łukasiewicz- Przemysłowy Instytut Pomiarów i Automatyki a Agencją Rozwoju Przemysłu jest najlepszym przykładem na to jak wiele cennych inicjatyw i technologii znajduje się w instytutach Łukasiewicza. Droga, którą przeszedł PIAP Space jest przetarciem szlaków dla kolejnych spółek, z którymi dzielić się będziemy dobrą praktyką w ramach jednej organizacji. To co dziś jest doświadczeniem PIAPu, wkrótce stanie się standardem Łukasiewicza- powiedział prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński.

W Agencji Rozwoju Przemysłu mamy już pewne tradycje zaangażowania w sektor kosmiczny, między innymi tworzymy pierwsze w Polsce centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dbamy również o kadry sektora kosmicznego, regularnie organizując konkurs na staże kosmiczne. Bezpośrednie zaangażowanie w PIAP Space to kolejny krok, który wzmocni finansowo spółkę. To ważne, bo polski sektor jest gotowy na wejście w najbardziej zaawansowane projekty, a naszym zadaniem jest ułatwienie branży tego zadania - dodał wiceprezes ARP Dariusz Śliwowski.