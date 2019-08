Niemcy nie pomogą USA w sprawie Iranu

Kanclerz Niemiec Angela Merkel jest przeciwna udziałowi swojego kraju w misji wojskowej w cieśninie Ormuz, u wybrzeży Iranu. pod wodzą USA. Poinformowała o tym w poniedziałek zastępczyni rzecznika rządu RFN.

Kanclerz nie widzi w obecnej sytuacji i czasie możliwości udziału w misji pod dowództwem USA. Wszyscy w niemieckim rządzie są co do tego zgodni - poinformowała podczas konferencji prasowej wicerzeczniczka Ulrike Demmer.

USA zwróciły się 30 lipca do Niemiec z oficjalną prośbą o udział w misji, której celem będzie zabezpieczenie żeglugi w cieśninie Ormuz. Ataki irańskich sił na przepływające tym szlakiem tankowce doprowadziły do dalszego wzrostu napięcia w regionie.

Dotychczasowe reakcje ministrów rządu Merkel, która przebywa obecnie na urlopie, były niespójne. Szefowa resortu obrony i przewodnicząca CDU Annegret Kramp-Karrenbauer oświadczyła w środę, że Berlin nie podjął jeszcze decyzji, jakiej udzieli odpowiedzi Amerykanom.

Tego samego dnia szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas (SPD) oznajmił, że Niemcy nie będą uczestniczyć w kierowanej przez USA misji wojskowej.

Oświadczenie przekazane w poniedziałek przez Demmer kończy spekulacje na temat stanowiska Berlina.

Tymczasem koordynator rządu RFN ds. współpracy transatlantyckiej Peter Beyer (CDU) postuluje, żeby to jego kraj odgrywał wiodącą rolę w misji UE w Zatoce Perskiej.

Jednocześnie bronił decyzji, by nie brać udziału w misji dowodzonej przez USA. Przypomniał, że Niemcy nadal realizują porozumienie nuklearne z Iranem, a USA wyszły z niego jednostronnie. Zdaniem Beyera był to błąd.

Niemcy mają zupełnie odmienne podejście polityczne niż Amerykanie. Gdyby RFN przystąpiła teraz do misji prowadzonej przez USA, a Waszyngton dalej eskalował sytuację, to istnieje duże ryzyko, że zostalibyśmy wciągnięci w konflikt. Nie jest to w naszym interesie - oświadczył Beyer, domagając się misji unijnej na jasnych zasadach. - Misja UE i USA mogą się uzupełniać. Jest to wykonalne - uważa polityk z partii Merkel.