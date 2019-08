Juan słabnie po słowach z USA

Kurs chińskiego juana wobec dolara amerykańskiego we wtorek nadal spadał, choć już nie w takim tempie jak dzień wcześniej, gdy minister skarbu USA Steven Mnuchin oskarżył Pekin o manipulowanie kursem swojej waluty.

We wtorek kurs juana (renminbi) do dolara spadł do 7,0562, po czym około południa czasu miejscowego wzmocnił się do 7,0388.

W poniedziałek Pekin wywołał zamieszanie na światowych rynkach finansowych, pozwalając, by po raz pierwszy od kryzysu finansowego w 2008 roku cena krajowej waluty spadła poniżej uważanego za politycznie wrażliwy poziomu 7 juanów za dolara.

Administracja USA zareagowała w poniedziałek oficjalnym oświadczeniem, że Chiny manipulują kursem swojej waluty; taka deklaracja otwiera drogę do nałożenia na Pekin kar.

Chiński bank centralny - Ludowy Bank Chin (PBOC) - twierdzi, że spadki wartości juana to skutek działania sił rynkowych, jednak z ich powodu nasiliły się obawy, że Pekin może wykorzystać dewaluację jako broń w coraz kosztowniejszym sporze handlowym z USA.

Władze USA wskazują, że słaby juan w nieuczciwy sposób obniża cenę chińskiego eksportu, szkodzi zagranicznym konkurentom chińskich firm i sztucznie powiększa chińską nadwyżkę handlową.

W wydanym w poniedziałek wieczorem komunikacie szef PBOC Yi Geng starał się uspokoić inwestorów, deklarując, że Pekin zamierza respektować podjęte zobowiązanie „do niewykorzystywania kursów wymiany do celów konkurencyjnych”.

„(PBOC) jest zdecydowany utrzymać ogólną stabilność (kursu juana) na rozsądnym i wyważonym poziomie” - podkreślił Yi.

Bank centralny codziennie rano ustala kurs wymiany i pozwala na dzienne wahania ceny juana do dolara w granicach 2 proc. Może też skupować lub sprzedawać walutę - albo nakazać takie działania bankom komercyjnym - by złagodzić wahania kursowe.

We wtorek wyjściowy kurs wymiany juana za dolara wynosił 6,9683, co - jak zauważa agencja AP - pozwoliłoby na osłabienie kursu juana do 7,100 przy jednoczesnym pozostaniu w wyznaczonych granicach wahań.

PBOC zapowiedział też sprzedaż w Hongkongu obligacji skarbowych denominowanych w walucie krajowej o wartości 30 mld juanów (4,25 mld dolarów). Zdaniem agencji Reutera decyzja ta wskazuje, że bank centralny skupuje gotówkę, by zapobiec spekulacyjnej krótkiej sprzedaży (short selling). Gwałtowny spadek wartości chińskiego pieniądza poniżej poziomu 7 juanów za dolara nastąpił kilka dni po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił nałożenie od 1 września 10-procentowych ceł na chiński eksport do USA o wartości 300 mld dolarów.

Jak wyjaśnił w poniedziałek Mnuchin, po stwierdzeniu, iż jakiś kraj manipuluje walutą, ministerstwo musi zażądać specjalnych rozmów mających na celu skorygowanie niedowartościowanej waluty, w przeciwnym razie może nałożyć kary włącznie z wykluczeniem z kontraktów rządowych ze Stanami Zjednoczonymi.

Poprzednio Chiny zostały uznane przez USA za kraj manipulujący swoją walutą w 1994 roku. Wcześniej, w 1988 roku, o to samo posądzone zostały Korea Południowa i Tajwan.

