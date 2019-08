Alior będzie miał nową strategię

Do końca pierwszego kwartału 2020 r. planujemy zakończyć prace nad nową strategią banku; podamy nasze cele w dłuższym horyzoncie, czyli do roku 2022 - poinformował we wtorek prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.

Jako zarząd banku podjęliśmy decyzję o uruchomieniu procesu aktualizacji strategii. Pracujemy nad nową strategią banku. Planujemy, że do końca pierwszego kwartału 2020 r. zakończymy prace nad nową strategią i podamy nasze cele w dłuższym horyzoncie, czyli do roku 2022 - powiedział Bachta na spotkaniu poświęconym wynikom finansowym banku za I półrocze br. Dodał, że horyzont czasowy strategii będzie obejmował trzy lata.

Bachta podkreślił, że bank stabilnie się rozwija i pozyskuje nowych klientów, „o czym świadczy roczny wzrost przychodów”.

W tym półroczu przekroczyliśmy 2 mld zł przychodu, czyli o 3,6 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku - powiedział.

Wyjaśnił, że przyczyniła się do tego rosnąca sprzedaż pożyczki gotówkowej oraz kredytów hipotecznych.

W pierwszym półroczu 2018 r. przychody wyniosły 1 mld 963 mln zł - dodał.

Wskazał, że zysk w pierwszym półroczu został obciążony składką na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (110 mln zł) oraz odpisie na ekspozycję klienta z branży spożywczej (161 mln zł). Dzięki wysokiej efektywności kosztowej, zysk netto sięgnął 158 mln zł - powiedział.

W I połowie 2018 roku zysk netto grupy Alior Banku wynosił 354 mln zł.

Prezes nie chciał podać wysokości zysku netto planowanego na cały 2019 rok.

Zakładamy, że będzie lepiej w drugiej połowie roku. Natomiast co do samej kwoty - to ze względu na to, że prognoz wyniku netto nie podajemy - nie chcę się wypowiadać. Można powiedzieć, że będzie dużo lepiej, niż w pierwszej połowie - mówił.

Prezes spodziewa się, że koszty ryzyka w całym 2019 roku wyniosą 2,3 proc., a nie 1,8 proc., jak zakładał wcześniej.

Jeśli chodzi o koszty ryzyka - patrząc na cały rok, to jest 2,3 proc. Zakładamy, że w drugiej połowie roku będą one istotnie niższe, niż mieliśmy do tej pory w pierwszej połowie roku, mimo że dalej - obiektywnie rzecz biorąc - wysokie - powiedział Bachta.

Bank podtrzymał cele na ten rok, zgodnie z którymi marża odsetkowa netto wyniesie 4,6 proc. (po I połowie br. 4,7 proc.), a wzrost wolumenu kredytów brutto wyniesie 5 mld zł (po półroczu wzrost wynosi 2,8 mld zł). Zgodnie z planami Alior Banku wskaźnik kosztów do dochodów w całym br. ma wynieść 41 proc., a nie 42 proc., jak zakładano poprzednio. Po I półroczu wskaźnik ten jest na poziomie 44,6 proc.

Prezes Alior Banku przekazał, że „bank konsekwentnie rozszerza współpracę z Grupą PZU”. Wyjaśnił, że bank w swojej ofercie ma ubezpieczenia PZU do pożyczki gotówkowej i kredytów hipotecznych. Z kolei w ofercie Alior Leasing znajdują się ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe PZU. Klienci Alior Banku mają także dostęp do pełnej oferty TFI PZU, a w planach jest dalszy rozwój współpracy TFI PZU z Alior TFI (fund of funds).

Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych Grupy PZU w banku w I półroczu 2019 r. wzrosła o ponad 120 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Co więcej, już w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku osiągnęła blisko 80 proc. wyniku za cały 2018 r. - powiedział.

Bachta dodał, że „wkrótce”, dzięki współpracy z Alior Bankiem, PZU udostępni platformę finansową Cash. Bazuje ona na rozwiązaniach technologicznych stworzonych przez spółkę zależną Alior Banku realizującą projekt Bancovo.

Alior Bank przygotował też ofertę dla pracowników firm, które będą chciały skorzystać z Pracowniczego Planu Kapitałowego przygotowanego przez TFI PZU.

Oba rozwiązania - platforma Cash i oferta specjalna dla klientów PPK - umożliwią Alior Bankowi dostęp do liczącej ponad 16 mln grupy klientów PZU - wskazał bank.

Alior Bank jest bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. 31,91 proc. akcji należy do PZU SA, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum.

SzSz (PAP)