UKE konsultuje szerokopasmowy internet

Przedsiębiorcy mogą do 6 września zgłaszać plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury szerokopasmowej na najbliższe trzy lata; konsultacje mają służyć wyznaczeniu białych plam w dostępie do szybkiego internetu - poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Wyznaczenie białych plam dostępu do szybkiego internetu pozwoli na udzielanie wsparcia potrzebnego do budowy sieci podczas kolejnych interwencji finansowanych ze środków unijnych (w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa). Wsparcie publiczne w formie dotacji może być udzielone tylko na białych obszarach dostępu do szybkiego internetu (NGA ang. next-generation access) - czyli takich, gdzie nie ma i najprawdopodobniej w ciągu trzech lat nie powstanie infrastruktura NGA na zasadach rynkowych. Białe obszary NGA to punkty adresowe budynków, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s lub 100 Mb/s w przypadku placówek oświatowych.

W 2019 roku konsultowanych jest prawie 2,9 mln punktów adresowych, w tym ponad 3,3 tys. adresów szkół.

Konsultacje polegają na zbieraniu planów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury szerokopasmowej na trzy lata i obejmują inwestycje planowane lub realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną NGA ze środków własnych.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) wskazuje, że w ramach konsultacji należy zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku których przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację. Ponadto, inwestycje powinny obejmować białe obszary NGA. Jeśli wskazany adres nie znajduje się w bazie białych plam, to system uniemożliwi jego przyjęcie.

Wykaz konsultowanych obszarów został przygotowany przez UKE. Wykorzystano tu dane z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Z bazy adresów białych obszarów NGA zostały wykluczone również lokalizacje objęte planami inwestycyjnymi zgłoszonymi w ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA przeprowadzonych w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku, które zostały uznane za wiarygodne i potwierdzono ich realizację przed rozpoczęciem tegorocznych konsultacji. Wykluczono także punkty adresowe, które zostały objęte I konkursem, punkty adresowe, które zostaną objęte projektami z II konkursu oraz obszary, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach pierwszej i drugiej rundy III konkursu w działaniu 1.1. PO PC.

PAP, MS