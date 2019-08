[Tylko u nas]: „Door - to - door” - nowy program PFRON

Jako pierwsi podajemy informację o nowym programie dedykowanym osobom niepełnosprawnym, który będzie realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Budżet zaplanowany na ten cel to 54 mln zł.

Usługi indywidualnego transportu door to door (od drzwi do drzwi), a także poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych – to nowa inicjatywa podejmowana przez PFRON wespół z samorządami, o której mówiła Marlena Maląg, prezes PFRON w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji wPolsce.

Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego osób o ograniczonej mobilności,które mają trudności w przemieszczaniu się. Projekt na charakter grantowy , a granty będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego wyłonionym w konkursie. Jutro zostanie podpisana w tej sprawie umowa – wyjaśniała prezes.

Umowa będzie podpisana w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

To kolejna inicjatywa poprawiająca mobilność osób niepełnosprawnych. W lipcu PFRON poinformował o możliwości dofinansowania do 10 tys. złotych zakupu wózka elektrycznego dla osób z dysfunkcją ruchu. Dofinansowanie do wózków o napędzie elektrycznym powróciło po pięciu latach.

Dofinansowania na zakup wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym realizowane są w ramach naszego programu za pośrednictwem samorządów. Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł – zaznaczyła w lipcu prezes zarządu PFRON Marlena Maląg.

Nową inicjatywa jest też możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne dopłaty do zakupu skutera – do 5 tys. zł.

Zarówno inicjatywa: door to door, a także pozostałe dotyczące wzmocnienia mobilności osób niepełnosprawnych realizowane są w ramach program „Aktywny samorząd”, który jest jednym z ważniejszych prowadzonych przez Fundusz we współpracy z samorządami. Na jego realizację w tym roku PFRON przeznacza w sumie prawie 172 mln zł.