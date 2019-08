Ponad milion Polaków ma e-dowód

Mazowsze, Śląsk, Małopolska – to tam najwięcej osób odebrało dowód osobisty z warstwą elektroniczną, czyli e-dowód. W sumie w swoich portfelach lub kieszeniach nosi go już ponad milion Polaków.

E-dowód odbierają wszystkie osoby, które wniosek o nowy dokument złożyły 4 marca tego roku i później. Zasadnicza różnica między nowym dowodem a starym jest taka, że e-dowód to także nośnik naszej identyfikacji elektronicznej.

Warstwa elektroniczna e-dowodu to wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niej właściciel e-dowodu może komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. To ona sprawia, że e-dowód umożliwia m.in. zalogowanie się do ePUAP, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach.

Wiadomo, w jakim województwie jest najwięcej e-dowodów,

W tej kategorii wygrywa Mazowsze. Od 4 marca do 1 sierpnia ponad 215 tysięcy osób zawnioskowało tu o e-dowód. Kolejne miejsce zajmują – Śląsk z ponad 180 tysiącami wniosków i Małopolska, gdzie ponad 145 tysięcy osób wystąpiło o nowy dokument – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Ponadto, wnioski o e-dowód złożyło też ponad 134 tysiące mieszkańców Wielkopolski i niemal 126 tysięcy Dolnoślązaków.

W sumie, od 4 marca do początku sierpnia, ponad półtora miliona Polaków złożyło wnioski o nowy dokument tożsamości. Wielu z nich zdążyło już go nawet odebrać – mówi Marek Zagórski.

To prawda. Nowe dokumenty ma już ponad 83 proc. wnioskujących, a dokładnie 1 125 200 Polaków. W tej kategorii ranking województw jest identyczny jak w zestawieniu dotyczącym liczby złożonych wniosków. Pierwsze miejsce – Mazowsze (166.900 mieszkańców ma już swój e-dowód). Drugie – Śląsk, gdzie już ponad 135 tysięcy osób legitymuje się dokumentem z warstwą elektroniczną. Trzecie – Małopolska (108.500 odebranych e-dowodów).

Ten ranking wygląda za to zupełnie inaczej, kiedy przeanalizujemy liczbę aktywowanych e-dowodów. Dla niewtajemniczonych – warstwę elektroniczną e-dowodu można, ale nie trzeba aktywować. Jeśli odbierając dokument tego nie zrobimy, w dowolnym momencie możemy zmienić zdanie i to nadrobić (w urzędzie).

I tak w tej kategorii zwycięża… województwo łódzkie! Ponad 42% odebranych tam dowodów jest aktywowanych. Drugie miejsce (40,5% aktywowanych e-dowodów) – zajmuje województwo świętokrzyskie, które tylko o włos wyprzedziło zajmujące trzecie miejsce – województwo wielkopolskie (40,2% aktywowanych e-dowodów).

