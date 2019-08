Cyberprzestępcy atakują wnioskodawców

Przy składaniu drogą elektroniczną wniosku o „500 plus” i „Dobry start” trzeba zachować czujność i nie dać się oszukać cyberprzestępcom - ostrzega ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Cyberprzestępcy próbują oszukać osoby składające wniosek, przekierowując na fałszywe strony lub wysyłając SMS-a.

Wnioski o świadczenia z programów „Rodzina 500 plus” i „Dobry start” przez internet można składać już od 1 lipca. Z kolei od sierpnia wnioski można składać także drogą tradycyjną: w urzędzie lub listownie.

We wtorek resort rodziny przypomniał, że przy składaniu wniosku drogą elektroniczną trzeba zachować czujność i nie dać się oszukać cyberprzestępcom.

Cyberprzestępcy próbują oszukać rodziny składające wniosek, przekierowując na fałszywe strony lub wysyłając SMS-a.

Pamiętajmy, aby nie wchodzić na podejrzane strony oraz nie odpowiadać na SMS-y z nieznanych numerów - ostrzega MRPiPS.

Ministerstwo przypomina, że wypełnienie i wysłanie wniosku o „500 plus” i „Dobry start” jest całkowicie bezpłatne. Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosku nie żąda podawania danych mailem lub SMS-em. Przy składaniu wniosku online warto też zwrócić uwagę, czy odbywa się to za pomocą bezpiecznego połączenia.

E-wnioski w ramach programu „Dobry start” można złożyć na dwa sposoby: przez ministerialny portal empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. W przypadku programu „Rodzina 500 plus” dostępny jest także trzeci kanał: Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Rodziny przekonały się do elektronicznej formy składania wniosków. Dzięki temu oszczędzają czas, a pieniądze szybciej trafiają na ich konta. Pamiętajmy, że złożenie wniosku przez internet jest całkowicie bezpłatne” - przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Program „Rodzina 500 plus” w nowej odsłonie zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Osoby, które mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Złożenie wniosku w okresie lipiec-wrzesień gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie z programu „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. Od 1 sierpnia o świadczenie będą mogli ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.(PAP)

