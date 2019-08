Zobacz kto nie dostanie podwyżki w przyszłym roku

Nie jest planowana zmiana kwoty bazowej, od której zależą m.in. wynagrodzenia ministrów, posłów oraz senatorów - poinformował we wtorek PAP rzecznik ministerstwa finansów Paweł Jurek.

Jak wskazał Jurek, w Ministerstwie Finansów nadal trwają prace nad przyszłorocznym budżetem.

Zakładany jest wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, przy czym nie dotyczy to osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Nie jest bowiem planowana zmiana kwoty bazowej, od której zależą m.in. wynagrodzenia ministrów, posłów oraz senatorów - podkreślił odnosząc się do publikacji na temat planowanego wzrostu wynagrodzeń posłów.

„Rzeczpospolita” napisała w ubiegłym tygodniu, że zarobki posłów mają pójść w górę o 631 zł; jest to pochodna planowanej w 2020 r. przez rząd podwyżki w budżetówce. Według dziennika zakomunikowała to posłom szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska podczas posiedzenia komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Tłumaczyła, że 10 lipca trafiło do Sejmu pismo ministra finansów, mówiące o wzroście wynagrodzeń na poziomie 6 proc.

Pod koniec ubiegłego tygodnia Centrum Informacyjne Sejmu podało w komunikacie, że „w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami na temat możliwego wzrostu wynagrodzeń (uposażeń oraz diet) parlamentarzystów w przyszłym roku, Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że prace nad przyszłoroczną ustawą budżetową nie zostały jeszcze zakończone”.

Kancelaria Sejmu, jako płatnik poselskich uposażeń i diet, uwzględniła proponowany przez MF wzrost wynagrodzeń na poziomie 6 proc. w planach finansowych na przyszły rok; to projekt, a nie ostateczna decyzja; prace nad przyszłoroczną ustawą budżetową nie zostały jeszcze zakończone - podało wówczas CIS.

Zaznaczono, że Kancelaria Sejmu przy planowaniu wydatków na kolejne lata jest związana zarówno obowiązującymi przepisami, jak i dokumentami wpływającymi do Kancelarii m.in. od ministra finansów.

W przedmiotowej sprawie Minister Finansów wystosował 10 lipca 2019 r. pismo do szefa Kancelarii Sejmu, w którym poinformował, że „kwoty bazowe dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osób objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zostały zwiększone o 6 proc.”. Kancelaria Sejmu, jako płatnik poselskich uposażeń i diet, była zobowiązana do uwzględnienia powyższych informacji w planach finansowych na przyszły rok” - podkreślono.

CIS przypomniało, że budżet Kancelarii Sejmu jest częścią budżetu państwa, a zgodnie z art. 221 Konstytucji inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów.

Oznacza to, że do momentu uchwalenia ustawy budżetowej wszystkie informacje na ten temat powinny być określane jako projekt, a nie ostateczna decyzja - przekazało CIS.

Rzecznik resortu finansów wskazał we wtorek w rozmowie z PAP, że „zgodnie z harmonogramem projekt ustawy budżetowej do końca sierpnia trafi pod obrady Rady Ministrów, a następnie zostanie przekazany do Rady Dialogu Społecznego”. Dodał, że do końca września projekt ustawy budżetowej trafi do Sejmu.

PAP (Longina Grzegórska-Szpyt)/gr