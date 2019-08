Decyzja o budowie nowego pirsu T2 lotniska w Gdańsku

Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk zdecydował o budowie nowego pirsu terminalu T2, mimo że złożone oferty przewyższyły założony budżet - poinformowała we wtorek PAP Agnieszka Michajłow z Portu Lotniczego Gdańsk

Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk zdecydował o budowie pirsu, mimo że oferty przewyższają wartością założony wcześniej budżet. By sfinansować budowę, władze lotniska zamierzają spowolnić inne, mniejsze inwestycje - powiedziała Michajłow.

Poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na budowę nowego pirsu terminalu pasażerskiego T2, komisja przetargowa otworzyła trzy złożone oferty. Opiewały one na kwotę od ok. 255 mln do ok. 263 mln zł netto. Najniższą ofertę złożyło Doraco, a oferty innych uczestników, czyli Hochtief oraz Budimexu, który najwyższą ofertę, różniły się „nieznacznie”. Zarząd Portu zamierzał przeznaczyć na budowę pirsu 200 mln zł netto.

Budowa pirsu jest dla nas priorytetem ze względu na możliwości zapewnienia komfortu pasażerom i przewoźnikom podróżującym do/z Non-Schengen oraz zwiększenia przepustowości kontroli bezpieczeństwa i paszportowej dla pasażerów. Dlatego, mimo wyższych kosztów, zdecydowaliśmy o jej realizacji - powiedział cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski.

Dodał, że zgłoszone oferty zostaną poddane ocenie formalnej, a następnie zostanie podjęta decyzja o wyborze najkorzystniejszej.

Jak poinformowała PAP Agnieszka Michajłow, w gdańskim porcie lotniczym ruch pasażerski obsługiwany jest przez dwa terminale: T1 i T2, z których T1 jest starszy i ruch pasażerski odbywa się w nim „w ograniczonym zakresie”. Głównym terminalem pasażerskim gdańskiego lotniska jest więc terminal T2, który jest systematycznie rozbudowywany.

Wybudowanie nowego pirsu, będącego przedłużeniem części bezpośredniej obsługi pasażerów w terminalu T2, spowoduje, że jego powierzchnia powiększy się z 53 tys. m kw. do 69 tys. m kw. Będzie też więcej linii kontroli bezpieczeństwa - z obecnych 11 do 18 i karuzel do odbioru bagażu z 5 do 9.

(PAP)