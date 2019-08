Bank Pekao S.A.: dwucyfrowa dynamika zysku netto wsparta silnymi dochodami komercyjnymi - czytamy w przesłanym mediom komunikacie.

Jak informuje Pekao:

-Skonsolidowany, powtarzalny zysk netto Banku Pekao w II kw. 2019, po wyłączeniu kosztów BFG oraz rezerwy restrukturyzacyjnej, wzrósł r/r o 11 proc. dzięki dwucyfrowej dynamice dochodów komercyjnych i ciągłej dyscyplinie kosztowej

-Wszystkie obszary biznesu przyczyniły się do wzrostu dynamiki dochodów podstawowych w drugim kwartale na poziomie 7,4 proc. r/r

-Raportowany wynik netto wzrósł w okresie kwiecień – czerwiec o ponad 8 proc. do 582 mln zł z 540 mln zł w II kw. 2018 r. przy wzroście ROE do poziomu 10,1 proc.

-W całym półroczu wynik netto obniżył się o 12 proc. do 824 mln zł głównie z powodu znaczącego wzrostu obciążeń regulacyjnych (wzrost składki na BFG). Po wyłączeniu kosztów BFG i restrukturyzacji zatrudnienia, wynik w I półroczu wzrósł o blisko 11 proc. r/r, zgodnie z założeniami zarządu

-Tempo przyrostu akcji kredytowej w kluczowych segmentach biznesu pozostało dwucyfrowe przy wzroście całego portfela kredytowego o 9 proc. r/r

-Na koniec czerwca Pekao miał 21 proc. więcej aktywnych użytkowników bankowości mobilnej

Jak powiedział Michał Krupiński, Prezes Zarządu Pekao:

Drugi kwartał 2019 roku przyniósł kolejny raz z rzędu solidne wyniki operacyjne i dwucyfrowy wzrost powtarzalnego zysku netto, podnosząc nasze RoE do dwucyfrowego poziomu. Co ważne, osiągamy te rezultaty pomimo znacznej koncentracji na trwającej transformacji naszego banku, która obejmuje inwestycje w poprawę efektywności i nowoczesne rozwiązania operacyjne, a także nowe produkty oraz usługi dla naszej rosnącej bazy klientów.

Prezes dodaje:

Jesteśmy na półmetku naszej trzyletniej strategii i na dobrej drodze do jej realizacji. Nie zamierzamy zwalniać tempa transformacji, utrzymując jednocześnie rygorystyczne podejście do dyscypliny kosztowej. Mamy ambicję stworzyć organizację opartą na kulturze data-centric z dużo lepszym rozumieniem klienta, inspirowanym podejściem globalnych firm technologicznych.

Silny wzrost biznesu przy dalszym rozważnym zarządzaniu ryzykiem. Wzrost dynamiki dochodów podstawowych przyspieszył w II kw. do poziomu 7,4 proc. r/r. To zasługa wysokiej dynamiki dochodów komercyjnych, gdzie liderem była bankowość korporacyjna, ze wzrostem 13 proc. przy utrzymaniu wysokiej dynamiki bankowości detalicznej (11 proc.). Osiągnięcie dwucyfrowego wzrostu zysku netto, w warunkach porównywalnych, można przypisać konsekwentnej kontroli kosztów. Koszty operacyjne, z wyłączeniem jednorazowej rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia, wzrosły o 1 proc., znacznie poniżej inflacji, pomimo bieżących inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację. Wskaźnik koszty/dochody w całym półroczu spadł o ponad 2 pp. r/r do 42,9 proc., znacząco przybliżając Pekao do realizacji strategicznego celu na 2020r., czyli wskaźnika C/I poniżej 40 proc.

Wzrost wolumenu kredytów. We wszystkich najważniejszych obszarach biznesowych Bank Pekao odnotował w okresie kwiecień – czerwiec wyraźny wzrost wolumenów kredytów – w skali całej instytucji dynamika akcji kredytowej zwiększyła się do 9 proc. r/r. W najbardziej dochodowych obszarach bankowości korporacyjnej, w segmencie zarówno małych jak i średnich przedsiębiorstw wzrost wyniósł 16 proc., podczas gdy w kluczowych produktach detalicznych było to: 13 proc. w kredytach gotówkowych oraz 11 proc. w przypadku kredytów hipotecznych. Powyższe pozwoliło na 10-proc. dynamikę wyniku odsetkowego.

Na dobrej drodze do 500 tys. nowych rachunków. W pierwszym półroczu 2019 roku Bank Pekao otworzył 208 tys. nowych kont dla klientów indywidualnych, czyli 19 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2018 roku. Sprzedaż kont była wspierana atrakcyjnymi ofertami kont oszczędnościowych czy ofertą karty rewolucyjnej gwarantującej niskie kursy w płatnościach za granicą. Dzięki wsparciu, jakie daje możliwość otwierania rachunków bieżących na „selfie” Pekao mierzy w osiągnięcie 500 tys. nowych rachunków bieżących już w 2019 r.

Bank umacnia także wiodącą pozycję wśród banków zorientowanych na pozyskanie młodych klientów. W pierwszej połowie 2019 roku liczba pozyskanych nowych klientów w wieku 13 – 17 lat była o 50 proc. wyższa w porównaniu do pierwszego półrocza 2018.

Przyspieszenie w bankowości elektronicznej. Pierwsza połowa 2019 roku to dalszy rozwój kanałów cyfrowych w bankowości. Klienci indywidualni mogą założyć konto całkowicie zdalnie, a od kwietnia również za pośrednictwem aplikacji mobilnej Peopay. Co więcej, Pekao jako pierwszy w Polsce wdrożył również całkowicie zdalne otwieranie konta firmowego. Nadal w szybkim tempie rośnie liczba użytkowników bankowości mobilnej. Na koniec czerwca Pekao posiada 1,4 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej, o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Wygoda klientów w użytkowaniu narzędzi zdalnych przekłada się również na wyniki sprzedaży. Sprzedaż pożyczek gotówkowych w procesach elektronicznych „na klik” systematycznie wyprzedzała tempo sprzedaży w oddziałach. W II kw. 2019 bank udzielił o 22 proc. więcej pożyczek w bankowości mobilnej niż w analogicznym okresie 2018 roku i miały one 37-proc. udział w sprzedaży pożyczek ogółem.

Transformacja cyfrowa przynosi efekty. Bank konsekwentnie realizował w pierwszej połowie roku strategię cyfrowej transformacji, której fundamentem jest rozwój aplikacji i systemów IT poprawiających satysfakcję klientów oraz efektywność pracowników. Tworzył innowacyjne, pionierskie na polskim rynku rozwiązania. Pekao pierwszy w Polsce wdrożył w pełni zdalne otwieranie konta firmowego, wcześniej jako pierwszy udostępnił usługę ApplePay dla klientów korporacyjnych. Ponadto, rozszerzył ofertę dla klientów indywidulanych o płatności zegarkami dzięki Garmin Pay i Fitbit Pay.

