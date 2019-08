W lipcu znowu spadła stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia we wrześniu spadła do jednocyfrowego wyniku i wyniosła 9,9 proc. przy 10 proc. w sierpniu - poinformował w środę minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas briefingu w Warszawie minister przedstawił dziennikarzom szacowaną przez resort pracy sytuację na rynku pracy we wrześniu. Jak mówił, to najlepszy wynik od 7 lat. Odnotowano też rekordową liczbę…