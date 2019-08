Nie słabnie popyt na kredyty hipoteczne

W lipcu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało o 14,6 proc. klientów więcej niż rok wcześniej; średnia kwota wnioskowanego kredytu wyniosła 277,75 tys. zł - podało w środę Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Jak wskazało Biuro Informacji Kredytowej, wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów, mieszkaniowych, wyniósł w lipcu 2019 r. +19,9 proc.

Oznacza to, jak podano, że w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 19,9 proc. w porównaniu z lipcem 2018 r.

W lipcu 2019 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 41,4 tys. klientów w porównaniu do 36,13 tys. rok wcześniej - wyliczyło Biuro. W czerwcu br.- jak dodano - takich klientów było 35,24 tys., czyli o 15 proc. mniej niż w lipcu. Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w lipcu 2019 r. wyniosła 277,75 tys. zł. i była o 9,4 proc. wyższa niż rok wcześniej” - wyliczyło BIK.

„Lipcowa wartość indeksu jest zbliżona do wartości z czerwca (19,6 proc.). Lipcowa wartość indeksu na poziomie +19,9 proc., bezpośrednio wynika ze wzrostu zarówno średniej wartości wnioskowanego kredytu w okresie lipiec 2019 r. do czerwca 2018 r. o 9,4 proc., jak i wyższej o 14,6 proc. w porównaniu do lipca 2018 r., liczbie klientów wnioskujących o kredyt mieszkaniowy” - zaznaczył, cytowany w środowym komunikacie, prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Zdaniem Rogowskiego nadal utrzymuje się wysoki popyt na finasowanie nieruchomości kredytem bankowym, „ale tylko wysokokwotowym, co przekłada się na wzrost wartości średniej kwoty wnioskowanego kredytu”.

Jak dodał BIK, w siedmiu miesiącach 2019 r. łącznie 275,57 tys. klientów wnioskowało o kredyt mieszkaniowy. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku jest to więcej o 15,5 tys., czyli o 6 proc. - dodano.

Wskaźnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach. Metodyka indeksu została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH.

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów, tj. z całego rynku kredytowego w Polsce.

SzSz (PAP)