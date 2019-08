We Włoszech ruszyło winobranie

We Włoszech rozpoczęło się w środę winobranie. Pierwsze kiście winogron zerwano na Sycylii. Tegoroczne wino zapowiadane jest jako wyśmienite.

Inauguracja winobrania odbyła się w gospodarstwie rolnym w miejscowości Salemi koło Trapani, co oficjalnie rozpoczęło zbiory we Włoszech. Do koszy trafiła tam winorośl odmiany Pinot grigio. Na wielką skalę zbiory w winnicach w całym kraju ruszą około 20 sierpnia - ogłosili eksperci.

Jak zauważyli, zbiory będą nieco opóźnione na północy, czego powodem są częste zmiany pogody oraz gwałtowne burze, jakie tam przechodzą.

Od południa po północ najpierw zbierana jest odmiana Pinot i Chardonnay. Wrzesień i październik to czas zbiorów wielkich czerwonych winogron Sangiovese, Montepulciano, Nebbiolo, a kończą się one w listopadzie, gdy dojrzewają gatunki Aglianico i Nerello.

Związek włoskich rolników Coldiretti ogłosił w pierwszym dniu winobrania, że tegoroczne będzie rekordowe, bo w produkcji wina Italia wyprzedzi odwiecznych rywali z Francji, a także zwiększy eksport o ponad 5 procent w porównaniu z zeszłym rokiem. Jak poinformował rolniczy związek, szacuje się, że tegoroczna włoska produkcja wyniesie od 47 do 49 milionów hektolitrów, podczas gdy we Francji prognozuje się 43-46 milionów.

Nasze pozytywne prognozy na ten rok zostały potwierdzone - oświadczył minister rolnictwa Gian Marco Centinaio.

W całych Włoszech jest 300 tysięcy gospodarstw rolnych z uprawą winorośli. Obroty tej branży to 10 miliardów euro rocznie.

