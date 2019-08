Kontrola pracownika na zasiłku chorobowym

Zasiłek chorobowy, zwany popularnie zwolnieniem L4, to jeden z częstych powodów nieobecności pracowników w pracy. Prowadzisz własny biznes i zatrudniasz wielu pracowników? Zobacz, kiedy sam, jako pracodawca, możesz przeprowadzić kontrolę dotyczącą prawidłowości wykorzystywania zwolnień.

Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystywania zwolnień przez pracowników kojarzy nam się najczęściej z wizytą urzędników – przedstawicieli ZUS. Zgodnie z przepisami, po spełnieniu określonego warunku możesz przeprowadzić ją jednak i Ty, jako pracodawca. Celem kontroli jest wykazania prawidłowości wykorzystywanego zwolnienia. Jeśli ubezpieczony korzysta z niego w nieprawidłowy sposób, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia.

Kontrola pracodawcy? Jest jeden warunek

Aby samodzielnie, jako pracodawca i płatnik składek, przeprowadzić kontrolę dotyczącą prawidłowości wykorzystywania zwolnień przez pracowników, musisz spełnić jeden warunek. Określa to dokładnie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z nim, aby przeprowadzić kontrolę tego typu samodzielnie, musisz zgłosić do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób. W takich przypadkach sam, jako pracodawca, jesteś bowiem podmiotem wypłacającym zasiłki osobom ubezpieczonym, czyli swoim pracownikom.

Jeśli nie spełniasz tego warunku, nie posiadasz odpowiednich uprawnień i potencjalną kontrolę przeprowadza ZUS. Zasady i tryb przeprowadzania tego typu kontroli określa dokładnie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Pod lupę bierze się m.in. to, czy ubezpieczony przebywający na zwolnieniu nie wykonuje innej pracy zarobkowej i nie wykorzystuje zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Kontrola może zostać przeprowadzona m.in. w miejscu zamieszkania, miejscu czasowego pobytu czy w miejscu pracy bądź prowadzenia działalności (jeśli np. Twój pracownik jest zatrudniony jeszcze u innego pracodawcy).

Możesz to zlecić też innej osobie!

Jeśli, zgodnie z przepisami, masz możliwość przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego samodzielnie wiedz, że możesz to zadanie zlecić także innej, upoważnionej osobie. W praktyce jest to często np. inny pracownik. Co ważne, wydelegowana przez Ciebie jako pracodawcę osoba musi posiadać imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, które ważne jest z dokumentem tożsamości bądź legitymacją pracowniczą.

Nie masz możliwości przeprowadzenia kontroli samodzielnie ani nie masz w zasięgu swojej ręki zaufanej osoby, którą upoważniłbyś do wykonania tego zadania? Pamiętaj, że tego typu kontrolę, a raczej jej przeprowadzenie, możesz powierzyć także podmiotowi zewnętrznemu. W tym przypadku także ważne jest wydanie odpowiedniego upoważnienia!