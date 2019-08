Poczta Polska zatrudniła w wakacje ponad 2 tys. osób

1400 osób na umowy o pracę oraz ponad 660 osób na umowy zlecenia od początku tegorocznych wakacji zatrudniła Poczta Polska - poinformowała spółka. Poczta podała, że podczas wakacyjnej rekrutacji zatrudniono 800 listonoszy.

Pierwsze statystyki pokazują, że tegoroczna wakacyjna akcja rekrutacyjna przyciągnęła ok. 20 tys. osób w całej Polsce - czytamy w komunikacie.

Jak zaznaczyła dyrektor zarządzająca Pionem Kapitału Ludzkiego w Poczcie Polskiej Agnieszka Grzegorczyk, wśród nowych pracowników jest ok. 800 listonoszy, pozostała grupa to osoby do obsługi klienta oraz pracownicy zaplecza, a także kierowcy, czy pracownicy sortowni.

Dane te pokazują, że Poczta Polska to stabilny i ceniony pracodawca - dodała.

Spółka podała, że w ramach letnich rekrutacji, które organizowane są od lat, najwięcej osób zatrudniono w woj. mazowieckim, wielkopolskim, śląskim, dolnośląskim oraz łódzkim. Spółka nadal poszukuje ok. 200 osób w woj. mazowieckim, łódzkim, śląskim i wielkopolskim. Oprócz pracowników do sortowni i placówek pocztowych firma zatrudni kierowców z prawem jazdy kat. B oraz C i E.

W komunikacie zaznaczono, że spółka daje możliwość dopasowania godzin i dni pracy do indywidualnych oczekiwań kandydatów.

Tym, którzy chcieliby związać się z firmą na dłużej, spółka oferuje m.in. umowę o pracę, premie miesięczne, premię roczną (tzw. „trzynastą pensję”), dodatek stażowy, możliwość skorzystania z pakietu świadczeń socjalnych a także podnoszenia kwalifikacji poprzez dofinansowanie szkoleń - czytamy.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku, zatrudniającym ponad 80 tys. pracowników. Ma ponad 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.

SzSz (PAP)