W piątek czterech posłów Kukiz‘15 złożyło rezygnację z członkostwa w klubie i poinformowało o utworzeniu nowego koła poselskiego o nazwie Unia Polityki Realnej. Mamy nadzieję, że będziemy mogli nadal w Sejmie działać i nasza polityczna przyszłość będzie budowała się wokół tego projektu - mówili.

W czwartek liderzy Kukiz‘15 Paweł Kukiz i PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podpisali porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu. Kandydaci Kukiz‘15 będą startować z list komitetu PSL-Koalicja Polska.

Poseł Bartosz Józwiak poinformował w piątek na konferencji prasowej w Sejmie, że wraz z posłem Tomaszem Jaskółą, Jerzym Kozłowskim i posłanką Elżbietą Zielińską złożyli w piątek do marszałka Sejmu rezygnacje z członkostwa w klubie Kukiz‘15. „Podyktowane to jest bardzo wieloma rzeczami, państwo wiecie jakie są zawirowania wokół ewentualnego startu Kukiz‘15 w kolejnych wyborach, ewentualnych koalicji, które będą zawarte. Wczoraj usłyszeliśmy na konferencji, że będzie to start z list PSL. I ta formuła nie jest dla nas odpowiednia jak i również sam styl prowadzenia rozmów. W ogóle te rozmowy koalicyjne nie są nam bliskie, czy nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami. W tej sytuacji wydaje nam się, że nasze drogi z Pawłem Kukizem, czy z naszym ruchem Kukiz‘15 się rozchodzą” - podkreślił Józwiak.

„Jako że chcemy wspólnie działać chcemy budować cały czas jakąś wspólną przyszłość polityczną, to również dzisiaj złożyliśmy zawiadomienie do pana marszałka Kuchcińskiego o tym, że zakładamy nowe koło poselskie - Unia Polityki Realnej w skrócie UPR” - oświadczył Józwiak. „Mam nadzieję, że będziemy mogli dalej tutaj działać i mam nadzieję, że ta nasza polityczna przyszłość będzie wokół tego projektu się budowała” - dodał.

Poseł Tomasz Jaskóła podkreślił, że przyszedł do Sejmu jako człowiek, który uważał, że system stworzony przez PSL i PO jest systemem złym, który „na pewno Polsce nie pomaga”.”W naszym klubie bywały różne dyskusje w związku z tym, że było kilka opcji startu, jedną z tych opcji było pójście samodzielne, pójście z Konfederacją, pójście z Bezpartyjnymi Samorządowcami. Wiele z tych opcji zostało wykluczonych” - mówił Jaskóła.

„My jesteśmy akurat tą grupą posłów, która widziała, że szanse zmiany Polski w sposób realistyczny mieliśmy tylko i wyłącznie ze Zjednoczoną Prawicą i taki akces na klubie postawiliśmy. W związku z tym, że jesteśmy ludźmi uczciwymi i opcja z PSL od razu przez nas była wykluczona, to jesteśmy zmuszeni po wczorajszych wypadkach oczywiście z klubu zrezygnować i starać się budować i pracować dla Polski nadal” - dodał polityk.

Poseł Jerzy Kozłowski zaznaczył, że z chwilą kiedy zapowiedział na swoim profilu na Facebooku, że pierwszy dzień oficjalnego wejścia Kukiz‘15 na listy PSL będzie jego ostatnim dniem w klubie, odezwało się do niego mnóstwo sympatyków ruchu Kukiz‘15, „którzy ze zrozumieniem przyjęli moje stanowisko i z niezrozumieniem przyjęli to, co robi nasza centrala Kukiz‘15”.

„Chciałem się zwrócić do naszych sympatyków: my nie zawiedliśmy was, stoimy cały czas twardo na założeniach jakie były 4 lata temu. Pamiętajmy o tym, że Kukiz‘15 startował do wyborów m.in też dlatego, że chcieliśmy walczyć z patologiami III RP, a nie ma co ukrywać, że PSL brało czynny udział w formowaniu takiej patologii” - dodał Kozłowski.

Z kolei posłanka Elżbieta Zielińska dziękowała wszystkim osobom, które - jak mówiła - „z nami współpracowały przez ostatnie 4 lata, które nas wspierały, razem z nami tworzyły ustawy”. „Mamy takie poczucie dobrze przepracowanych 4 lat” - podkreśliła.

Unia Polityki Realnej to ugrupowanie, z którym przez lata związany był Janusz Korwin-Mikke. W Sejmie I kadencji (1991-93), gdy Korwin-Mikke był posłem, istniało już koło tego ugrupowania.

