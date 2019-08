Kierowco unikaj Łomży

Od poniedziałku, 12 sierpnia do 29 listopada kierowców przejeżdżających drogą krajową nr 61 w Łomży (Podlaskie) czekają utrudnienia związane z rozpoczęciem przebudowy ulicy Wojska Polskiego - zapowiada łomżyński magistrat. To jedna z głównych ulic w mieście.

W ramach remontu drogi, na odcinku od ulicy Polowej do Sikorskiego, początkowo prace będą się odbywać z utrudnieniami, potem odcinek ten ma być całkowicie nieprzejezdny, a wtedy konieczne będą objazdy. Urząd zaleca wtedy również, by ruch tranzytowy omijał wtedy Łomżę.

„W początkowym okresie zachowany zostanie jeden kierunek jazdy od ul. Sikorskiego w kierunku ul. Polowej (od Ostrołęki w kierunku Augustowa). Pojazdy poruszające się w przeciwną stronę będą kierowane objazdami poprzez ul. Nowogrodzką i Sikorskiego oraz Al. Legionów i Sikorskiego” - podano w komunikacie. Gdy droga będzie zamknięta, zmienią się również trasy kursowania autobusów komunikacji miejskiej.

Ulica Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61 w obrębie granic miasta Łomży) będzie modernizowana na odcinku ok. 750 metrów. Droga ma być przebudowana od podstaw, będą także wymieniane krawężniki, kanał deszczowy, będzie nowe oznakowanie. Prace będą kosztować ok. 7,5 mln zł. Jak podał łomżyński urząd miasta, 3,5 mln zł z tej kwoty to pieniądze z rezerwy ministra finansów.(PAP)