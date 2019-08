Trójmiasto wkrótce droższe od Warszawy

Chociaż na razie stolica pozostaje wciąż najdroższym miejscem do zamieszkania, jeśli brać pod uwagę średnią cenę za metr kwadratowy mieszkania, to zaskakująca dynamika wzrostu cen w Trójmieście każe zapytać, czy sytuacja ta niedługo nie ulegnie zmianie.

Coraz popularniejsze, z uwagi na bogacenie się społeczeństwa, stają się w Polsce mieszkania klasy Premium. Co ciekawe jednak, najwięcej w ów rynek inwestuje się nie w Warszawie, a właśnie w Trójmieście. Powód? Trudno wskazać jedne konkretny, ale z całą pewnością rzeczy takie jak bliskość do morza, łagodniejszy klimat oraz infrastruktura trójmiejska przyciągają mieszkańców, a co za tym idzie – inwestorów.

W II kw. 2016 r. nowe mieszkania o cenie 1 mkw. przekraczającej 150 proc. lokalnej średniej [co wyznacza standard mieszkania Premium – przyp. Redakcji] stanowiły 1,5 proc. całej oferty deweloperów z sześciu największych rynków (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań i Gdańsk) – mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. - Trzy lata później analogiczny wynik wynosił już 3,4 proc. Rozbudowa segmentu najdroższych lokali była szczególnie widoczna na terenie Warszawy i Gdańska. Warto zwrócić uwagę, że to drugie miasto pod względem udziału nowych mieszkań z ceną 1 mkw. wynoszącą min. 150 proc. średniej wyprzedziło nawet Warszawę i Kraków.

Udział lokali Premium pod koniec lipca 2019 roku dla nowych mieszkań w Warszawie wyniósł 6,9%, w Gdańsku zaś – 7,7%. Dla porównania, podium zamyka Kraków, gdzie wynik ten wyniósł 4,1%. Chociaż w ujęciu liczb bezpośrednich Warszawa wciąż pozostaje bezkonkurencyjna, rosnąca popularność Trójmiasta jest niezaprzeczalna.

Zdaniem niektórych, popularność Gdańska wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, sopocki rynek nieruchomości okazał się zbyt mały dla inwestorów. Po drugie zaś, Gdańsk jak i całe Trójmiasto wydają się zasięgać rad architektów zdecydowanie częściej i chętniej, niż czynią to inwestorzy w innych miastach. Coraz popularniejsze stają się na osiedlach tzw. strefy wspólne, np. sauna, siłownia, bilard czy wspólny ogród. Przestrzenie te, chociaż trudne do zrealizowania przy mieszkaniach Premium, z całą pewnością zmieniają oblicze okolicy oraz dynamizują całość inwestycji, co jest doskonałą zachętą dla potencjalnych lokatorów.

Oczywiście, Warszawa wciąż pozostaje najdroższym miastem, jeśli liczyć cenę za metr kwadratowy. Jednak wzrost cen w Gdańsku i Gdyni od 2018 roku wskazuje, że niedługo to Trójmiasto zostanie liderem.

Cały tekst czytaj na forsal.pl

Adrian Reszczyński