Via Carpatia, S19 z pozwoleniem na kolejne 12 km

Pozwolenie na budowę 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19, części trasy Via Carpatia, wydał w poniedziałek wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Decyzja dotyczy fragmentu trasy od Lublina do Niedrzwicy Dużej

To jeden z sześciu odcinków, na które podzielona została budowa drogi S19 od Lublina do granicy województw lubelskiego i podkarpackiego. Pozwolenia wydane zostały już dla czterech odcinków, pozostałe decyzje są w przygotowaniu - powiedział rzecznik wojewody lubelskiego, Marek Wieczerzak.

Wydana w poniedziałek decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczy odcinka o długości 12 km, od węzła Lublin Węglin do węzła Niedrzwica Duża. Pierwsze cztery kilometry od Lublina trasa pobiegnie po starym śladzie drogi krajowej nr 19, a dalej nowym śladem. Powstaną na niej dwa węzły drogowe Strzeszkowice i Niedrzwica Duża, miejsca obsługi podróżnych w Radawcu i Zemborzycach, dwupoziomowe skrzyżowanie z linią kolejową. Zbudowany zostanie system dróg dojazdowych, ścieżki dla rowerzystów, chodniki, przejścia dla zwierząt, zabezpieczenia akustyczne.

Ten odcinek drogi zaprojektowało i wybuduje konsorcjum, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska. Wartość inwestycji to 312,2 mln zł.

Wcześniej wojewoda lubelski wydał pozwolenie na budowę trzech odcinków, na które podzielony został fragment Via Carpatii od Kraśnika do granicy województw lubelskiego i podkarpackiego. Kierowcy mają zacząć korzystać z nowej drogi w 2021 r.

W styczniu ubiegłego roku podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej dla 24-kilometrowego odcinka S19 z Lublina w kierunku północnym - do Lubartowa. Droga ma tu być poprowadzona w większości nowym śladem, omijając od wschodu miejscowość Niemce. Budowa planowana jest w latach 2020-2024.

W grudniu ubiegłego roku podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla fragmentu Via Carpatii od Lubartowa do granicy województw lubelskiego i mazowieckiego, o długości 81,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej podzielono na trzy części, opracują ją trzy firmy. Ten fragment S19 także ma być budowany w latach 2020-2024.

Via Carpatia w Lubelskiem będzie liczyć w sumie około 200 km. Gotowe jest obecnie 35 km trasy ekspresowej, z czego około 15 km to odcinki jednojezdniowe, które będą rozbudowane. Istniejące już odcinki S19 w Lubelskiem to obwodnice Lublina, Kocka i Woli Skromowskiej oraz Międzyrzeca Podlaskiego. Łączny koszt budowy Via Carpatii na terenie woj. lubelskiego, wraz w wykupem gruntów, szacowany jest na 6,4 mld zł.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części Polski i stanowić część międzynarodowej trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.

PAP, mw