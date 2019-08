Wielka Brytania zwolni irański tankowiec

Władze Iranu poinformowały we wtorek, że Wielka Brytania może wkrótce zwolnić irański tankowiec Grace 1 po wymianie pewnych dokumentów, które pomogą uwolnić zajęty statek.

„Wielka Brytania jest zainteresowana zwolnieniem irańskiego tankowca Grace 1 (…) po wymianie pewnych dokumentów. Mamy nadzieję, że zwolnienie (statku) nastąpi wkrótce” - powiedział irańskiej agencji prasowej IRNA zastępca szefa irańskich portów i organizacji morskiej, Dżalil Eslami.

„Statek został zatrzymany na podstawie fałszywych zarzutów (…), ale nie został jeszcze zwolniony” - dodał Eslami.

Na początku lipca w pobliżu Gibraltaru miejscowa policja i brytyjska piechota morska przejęły należący do Iranu tankowiec Grace 1 i doprowadziły go do tamtejszego portu. Decyzję o zatrzymaniu statku uzasadniono podejrzeniami, że może on brać udział w łamaniu sankcji UE nałożonych na Syrię.

Władze w Teheranie zażądały natychmiastowego uwolnienia swojej jednostki, zatrzymanej - jak przekonują - na wodach międzynarodowych. Dowódca irańskiej Gwardii Rewolucyjnej generał Mohsen Rezai groził, że jeśli Wielka Brytania nie zwolni irańskiego tankowca, obowiązkiem władz w Teheranie będzie zajęcie tankowca brytyjskiego.

I tak 19 lipca Gwardia Rewolucyjna przejęła pływający pod brytyjską banderą tankowiec Stena Impero w rejonie cieśniny Ormuz. Strona irańska twierdzi, że tankowiec zderzył się z łodzią rybacką i nie reagował na jej wezwania o pomoc.

PAP/ as/