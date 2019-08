PKO BP: Rekordowy zysk, który bank zamierza powtórzyć

1,22 mld zł zysku osiągnął PKO BP w II kwartale tego roku. A prezes banku Zbigniew Jagiełło zapowiada, że w kolejnych kwartałach bank też zarobi.

Jeśli nie będzie wydarzeń nadzwyczajnych, to wynik z III i IV kwartału będzie podobny do tego, jaki osiągnęliśmy w II kwartale – powiedział Jagiełło.

Biorąc pod uwagę, że w I kwartale PKO BP zarobił 862 mln zł, to znaczy, że w całym roku bank może zanotować zysk zbliżony do 4,5 mld zł. To znakomity wynik.

Pod względem zysku drugi i trzeci bank na rynku mają wyniki o połowę niższe od naszych – ocenił Jagiełło.

O sytuacji banku świadczy fakt, że już w 2018 roku osiągnął on wskaźniki, które miał uzyskać dopiero w 2020 roku, jak to zaplanowano w strategii PKO BP. Dlatego w tym roku PKO BP przedstawi nowelizację strategii, zakładającą nowe cele. Inna rzecz, że te wyznaczone na 2020 w roku 2019 też poprawili.

Zwiększyliśmy ROE, udało się nam zmniejszyć wskaźnik kosztów do przychodów, a koszt ryzyka w banku jest na poziomie 0,55 proc. Mamy także zdolność do wypłaty połowy zysk w formie dywidendy – mówił Rafał Kozłowski, wiceprezes PKO BP.

Zbigniew Jagiełło mówił, że obecnie zarząd zastanawia się, czy prezentacji zmienionych celów strategii dokonać 5 listopada, przy okazji publikacji wyników za III kwartał, czy też zrobić to nieco później.

Rzeczywiście, zarząd banku może zastanawiać się nad takimi drobiazgami, bo PKO BP – jak wynika z danych – świetnie sobie radzi we wszystkich liniach produktowych. Rośnie sprzedaż kredytów hipotecznych oraz kredytów konsumpcyjnych. Te ostatnie są sprzedawane w coraz większej części przez internet. Rosną oszczędności klientów detalicznych, co pozwoliło bankowi nieco zredukować oszczędności firm – zarząd banku nie kryje, że PKO BP rezygnował z tych lokat, za które płacił on najwięcej.

To marża odsetkowa spowodowała, że uzyskaliśmy ten rekordowy wynik – powiedział Kozłowski.

Przyznał, że koszty w banku rosną, lecz jeszcze szybciej rosną przychody, stąd wspomniany wcześniej spadek wskaźnika kosztów do przychodów. W kolejnych kwartałach bank chce poszerzyć swoją ofertę leasingową, która – jak można było usłyszeć w na konferencji -i tak się dobrze sprzedaje.

Dzięki przejęciu firmy PMC będziemy w stanie zaoferować nie tylko leasing samochodów, ale także najem długoterminowy – powiedział Jagiełło.

Tym, co może zakłócać sielankę w PKO BP, jest sprawa franków. Pod koniec wakacji spodziewany jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych. Wszyscy spodziewają się wyroku, który będzie albo dla banków niekorzystny, albo też skrajnie niekorzystny. PKO BP posiada portfel kredytów frankowych. Tyle że sprawa przed TSUE dotyczy kredytów indeksowanych, więc wszyscy spodziewają się, że to właśnie banki udzielające tych kredytów będę miały największe problemy. W PKO BP ten portfel ma wartość 3,4 mld zł.

Czekamy na wyrok TSUE, ale nie obawiamy się jakiegoś większego wpływu tego wyroku na naszą sytuację – podsumował Jagiełło.

Bank nadal koncentruje się na transformacji cyfrowej – niedawno dał możliwość kupowania w IKO biletów komunikacji miejskiej.

Skupiamy się na tym, aby możliwością zakupu biletów objąć wszystkie miasta – powiedział Szymon Wałach, dyrektor Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej w PKO BP.

Powiedział, że bank pracuje także nad możliwością płacenia za parking z poziomu IKO i że ta praca jest mocno zaawansowana, toteż wkrótce rozwiązanie może ujrzeć światło dzienne.

Jednak nie tylko z zewnątrz bank się cyfryzuje, zmiany zachodzą także wewnątrz.