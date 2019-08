27 mln zł zysku BOŚ

** Bank Ochrony Środowiska odnotował 27,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 17,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 106,75 mln zł wobec 93,66 mln zł rok wcześniej. Bank podkreślił, że jest to najwyższy kwartalny wynik odsetkowy w historii grupy. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 25,27 mln zł wobec 25,15 mln zł rok wcześniej.

Efektywnie i konsekwentnie prowadzone działania naprawcze w Grupie BOŚ S.A. pozwoliły na osiągnięcie: znaczącej poprawy wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE), który wyniósł 3,7% w I półroczu 2019 roku wobec 3,2% w 2018 roku, wzrostu marży odsetkowej grupy do poziomu 2,3% w I półroczu 2019 roku w porównaniu do 2% w całym 2018 roku, obniżenia wskaźnika C/I grupy - do poziomu 60,7% w I półroczu 2019 roku wobec 63,5% na koniec 2018 roku (przy rozłożeniu na cały rok jednorazowej składki BFG), istotnego zmniejszenia kosztów świadczeń pracowniczych - o 4,4% w relacji do I półrocza 2018 roku, bezpiecznej bazy kapitałowej grupy - łączny współczynnik kapitałowy grupy wyniósł 17,92% na koniec I półrocza 2019 roku oraz 17,95% na koniec 2018 roku, obniżki kosztów ryzyka banku do poziomu 0,8% za ostatnie 12 miesięcy, wzrostu sprzedaży kredytów - bank udzielił o 86,8% więcej kredytów i pożyczek (nowa sprzedaż) niż w I półroczu 2018 roku – czytamy w raporcie.