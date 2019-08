Spadek eksportu i importu w czerwcu

Na rachunku obrotów bieżących w czerwcu 2019 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 21 mln euro wobec 874 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej (po rewizji) i wobec 192 mln euro dodatniego salda rok wcześniej - podał Narodowy Bank Polski.

Konsensus rynkowy przewidywał 100 mln euro nadwyżki.

Eksport towarów z Polski spadł w czerwcu br. o 1,6 proc., do 18 068 mln euro, zaś import spadł o 3,1 proc., do 18 145 mln euro. Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 77 mln euro wobec 17 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej, a w analogicznym miesiącu 2018 r. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 369 mln euro.

Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 77,1 mld zł, co oznacza spadek o 2 mld zł, tj. o 2,5 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 r. W omawianym okresie odnotowano spadek wartości eksportu w pozycjach obejmujących części i akcesoria samochodowe, samochody osobowe oraz odbiorniki telewizyjne. Wartość importu towarów w porównaniu do czerwca 2018 r. zmniejszyła się o 3,2 mld zł, tj. o 4 proc. i osiągnęła poziom 77,4 mld zł. Największy spadek wartości importu odnotowano w imporcie ropy naftowej i produktów jej rafinacji oraz części i akcesoriów samochodowych. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 0,3 mld zł - napisano w komentarzu banku centralnego.