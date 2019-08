Sztuczna Inteligencja odpowiedzią na susze?

Prawie miliard osób nie ma dostępu do czystej, zdatnej do picia wody. Świat z jednej strony zmaga się problemem suszy, z innej – boryka się z ulewnymi deszczami i pustoszącymi uprawy burzami. To dlatego, naukowcy już pracują nad rozwiązaniem, które bazując na technologii sztucznej inteligencji, pomoże rolnikom nie uronić na marne ani kropli wody

Pierwsze ziarno padło na glebę 12 000 lat temu. Wtedy i dziś, plony uzależnione były nie tylko od temperatury otoczenia, ale przede wszystkim wody. DHI GRAS to duńska organizacja opracowująca system, który pomoże rolnikom na całym świecie zminimalizować ilość wody, którą podlewają uprawy.

Nowoczesne rozwiązanie bazujące na technologii sztucznej inteligencji pomaga oszacować, ile wody oddają rośliny podczas procesu odparowywania. Algorytm AI przetwarza te dane, a następnie – zderzając je z warunkami pogodowymi – opracowywane są schematy i konkretne ilości wody, która będzie potrzebna do optymalnego nawodnienia pól.

W wielu miejscach na świecie, problem nadmiernego zużycia wody wynika z tego, że rolnicy nie wiedzą, ile oraz w którym konkretnie obszarze potrzeba najwięcej wody - mówi Torsten Bondo, business development manager w DHI GRAS. - Może być tak, że na polach awokado w Meksyku, albo na obszarach upraw bawełny w Indiach, rolnicy po prostu nie mają takiej wiedzy, jaką my mamy tutaj w Danii. Chcemy im tę wiedzę dać, po to by zapewnić lepsze warunki dla upraw z optymalnym wykorzystaniem każdej kropli wody - dodaje Bondo.

Organizacja DHI GRAS otrzymała wsparcie na działania zarówno od Microsoft, jak i National Geographic. Naukowcy mogą przeprowadzać badania dzięki uczestnictwa w programie AI for Earth. Rozwiązanie firmy DHI GRAS jest obecnie testowane na obszarze ok. 2 000 hektarów użytków rolnych w Ugandzie, a pierwsze wyniki są bardzo pozytywne – szacuje się, że zużycie wody na badanej przestrzeni może zostać znacznie zmniejszone.

Technologia bez granic

Rozwiązanie opracowane przez DHI GRAS ma na celu dotarcie z technologią do każdego zakątka globu. Problem związany z dostępnością wody rozgrywa się na arenie całego globu. To dlatego DHI GRAS zdecydowało się bezpłatnie udostępnić rozwiązanie bazujące na technologii sztucznej inteligencji każdemu, kto zechce to przetestować u siebie.

Prawie miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. Jesteśmy dumni, że opracowaliśmy rozwiązanie, tutaj w Danii, które pomoże ludziom na całym świecie zaoszczędzić zużycie tak cennego dobra, jakim jest czysta woda - mówi Nana Bule, Microsoft w Danii.

mw