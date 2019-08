Włoski kryzys zaognia się

Wicepremier Włoch Matteo Salvini, który zainicjował kryzys w koalicji jego prawicowej Ligi z antysystemowym Ruchem Pięciu Gwiazd, wykluczył możliwość wycofania wniosku o wotum nieufności dla premiera Giuseppe Contego. Powtórzył postulat rozpisania przedterminowych wyborów.

W opublikowanym w środę wywiadzie dla dziennika „Corriere della Sera” lider Ligi powiedział o sytuacji, jaka była w koalicji: „Gdybym chciał wygodnego życia, siedzielibyśmy na naszych fotelach, udając, że wszystko jest dobrze. Tymczasem zaczęły się kłótnie o wszystko”.

Zapytany o to, co nakłoniło go do zerwania koalicji z Ruchem odparł, że było wiele powodów, w tym sprzeciw tej formacji wobec budowy szybkiej kolei Turyn-Lyon oraz podziały na tle głosowania nad kandydaturą Ursuli von der Leyen na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Szef MSW przyznał, że jest zadowolony z tego, że doprowadził do kryzysu rządowego w środku lata. „Otrzymałem mnóstwo wiadomości z Włoch. Robotnicy i przedsiębiorcy, którzy pracują także w sierpniu, nie rozumieją, czemu nie mogliby pracować i parlamentarzyści” - zaznaczył.

Salvini dodał, że chce, aby przygotowany został „odważny” projekt budżetu, a ministrem finansów został szef Urzędu Rady Ministrów Giancarlo Giorgetti z Ligi, dotąd wskazywany jako kandydat na unijnego komisarza.

Wyraził ponadto opinię, że należy zweryfikować jeden z czołowych elementów polityki jego byłego już koalicjanta - Ruchu Pięciu Gwiazd, czyli wprowadzony przed kilkoma miesiącami dochód podstawowy, zwany obywatelskim, dla najuboższych i bezrobotnych.

„Dochodzą do nas setki sygnałów, w tym wiele z nich osobiście do mnie, od przedsiębiorców o tym, że w tym roku nie są w stanie przyjąć do pracy tych pracowników, których mieli przed rokiem” - wyjaśnił Salvini. Dodał, że kłopoty ze znalezieniem pracowników mają restauracje, gospodarstwa rolne.

„Głosowaliśmy za dochodem obywatelskim i mamy nadzieję, że przyczyni się do tworzenia miejsc pracy. Ale jeśli redukuje pracę, trzeba to przeanalizować” - dodał lider Ligi.

8 sierpnia Matteo Salvini ogłosił faktyczny koniec koalicji z Ruchem Pięciu Gwiazd i zaapelował o rozpisanie natychmiastowych wyborów. Liga złożyła wniosek o wotum nieufności dla premiera Contego. Debata w obu izbach parlamentu nad wnioskiem odbędzie się 20 i 21 sierpnia. Przeciwko postulatom Ligi zawiązuje się sojusz Ruchu i centrolewicowej opozycyjnej Partii Demokratycznej, który w razie odrzucenia wniosku o wotum może przekreślić te plany.

