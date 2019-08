Katowice: defilada z okazji Święta Wojska Polskiego

Defiladą w Katowicach pokazujemy jedność Polski - powiedział premier Mateusz Morawiecki przed defiladą w Katowicach z okazji Święta Wojska Polskiego. Dodał, że dziś strzegące granic kraju i służące na misjach zagranicznych wojsko polskie idzie w ślady powstańców śląskich.

Premier w Katowicach mówił, że w latach II Wojny Światowej wojsko polskie „zaznaczyło się nieprawdopodobnym bohaterstwem, nieustępliwością”. Mówił w tym kontekście m.in. „o garstce żołnierzy polskich na Westerplatte, którzy przeciwstawili się niemieckiej nawale”.

„Hart ducha naszych żołnierzy pokazał jak Polscy cenią wolność, jak cenią niepodległość. To nasze umiłowanie wolności, sprzeciw przeciw tyranii, nasze umiłowanie praworządności i demokracji wpłynęło na losy świata” – ocenił.

Premier podkreślił też, że w Dniu Święta Wojska Polskiego „trzeba szczególną czcią otoczyć wszystkich żołnierzy z przeszłości”. „Ale też podziękować naszym żołnierzom, którzy strzegą granic Polski dzisiaj, w Rzeczpospolitej, ale także na wszystkich misjach pokojowych, stabilizacyjnych, w Bośni i Hercegowinie, w Kosowie, w Iraku, w Afganistanie i w innych miejscach rozsiani na całym świecie” - powiedział Morawiecki.

„Wiemy, że idziecie w ślady wiernych Polsce powstańców śląskich, bo jest wielkim wspaniałym symbolem, że ta defilada Wojska Polskiego odbywała się właśnie tutaj, w sercu Górnego Śląska, w Katowicach. Jestem przekonany, że w ten sposób pokazujemy jedność Polski” – zaznaczył.

Prezydent RP Andrzej Duda podczas defilady / autor: PAP/ Andrzej Grygiel

„Nigdy nie podpisze ustawy, która będzie godziła w to, co otrzymują ci, którzy służyli Rzeczypospolitej i w ich najbliższych, którzy po nich pozostali. Gwarantuje to dzisiaj i mówię to z całą mocą i całą odpowiedzialnością. Było to wstrętne pomówienie, albowiem nie ma w tej chwili żadnych takich planów, ani założeń, aby cokolwiek takiego było przewidywane” - - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas głównych uroczystości Święta Wojska Polskiego w Katowicach.

Zwrócił się też do polityków, by nie posługiwali się takimi „kłamliwymi argumentami” w trwającej kampanii wyborczej. „Jest to po prostu ohydne i nieprzyzwoite. Ohydne nie dlatego, że dzieje się w kampanii wyborczej. Ohydne dlatego, ze wzbudza obawę kobiet, które często zostały same po śmierci swoich mężów. (…) Apeluje, by takimi argumentami się nie posługiwać” - powiedział Duda.

PAP, sek