Szczyt Merkel-Johnson zmieni losy Brexitu

Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert poinformował w piątek, że niedługo dojdzie do planowanego spotkania kanclerz RFN Angeli Merkel i premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona.

Seibert nie podał dokładnego terminu spotkania. Oznajmił tylko, że szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce. Wyraził też opinię, że warto się spotkać jak najszybciej, by omówić kwestie związane z brexitem i inne tematy bilateralne. Kanclerz Merkel pod koniec lipca zaprosiła Borisa Johnsona do złożenia wizyty w Berlinie.

Rzecznik przypomniał w piątek, że niemiecki rząd opowiada się za uregulowanym brexitem, ponieważ chaotyczne wyjście Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty zaszkodziłoby wszystkim.

Pytany, czy brak jakichkolwiek negocjacji obecnie zwiększa ryzyko brexitu bez umowy, odparł: „Nie będzie (przez to) łatwiej”.

Z informacji, które w czwartek ujawnił ekonomiczny dziennik „Handelsblatt” wynika, że według rządu Niemiec opuszczenie UE przez Zjednoczone Królestwo 31 października bez porozumienia z Brukselą jest „wysoce prawdopodobne”. Gazeta powołuje się na wewnętrzną notatkę niemieckiego ministerstwa finansów.

Nic nie wskazuje na to, by nowy brytyjski premier Boris Johnson zamierzał zrezygnować z domagania się, by z wynegocjowanej już przez strony umowy rozwodowej usunięto zapis o tzw. backstopie dla Irlandii Północnej. Resort zaleca w związku z tym, by pozostałe państwa unijne również „poważnie potraktowały scenariusz zakładający brexit bez umowy”.

Ministerstwo spodziewa się, że Johnson wykorzysta zbliżający się szczyt G7 we francuskim Biarritz do zakomunikowania albo przełomu w rozmowach z Brukselą, albo załamania się negocjacji.

PAP/ as/