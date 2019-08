Netflix liderem w Polsce

Amerykański gigant stał się ponownie liderem polskiego rynku VoD, mimo rosnącej konkurencji. Według obecnych danych miesięcznie abonament Netflix opłaca około 800 tysięcy Polaków, a w lipcu był najczęściej odwiedzanym i oglądanym serwisem.

Wojna między platformami VoD coraz bardziej się zaostrza, czego przykładem może być Showmax – polska platforma, która w zeszłym roku zakończyła swoją działalność. Rynku nie odpuszcza za to HBO, które chociaż nie konkuruje ilością popularnych serii, to zdecydowanie nadrabia jakością. Hity takie jak Gra o Tron czy Czarnobyl przyciągają tysiące widzów, a wiele obiecujących produkcji (jak np. zapowiedziane na jesień Watchmen czy trzeci sezon Kroniki Times Square) zapewne przyniesie platformie kolejną rzesze nowych fanów. Mimo tego, liderem w lipcu w Polsce stał się właśnie Netflix, strącając z pierwszego miejsca vod.pl. Co ciekawe, od maja Netflix zwiększył o prawie milion liczbę miesięcznych odwiedzin, co wskazuje na rosnącą popularność serwisu.

Wzrost liczby użytkowników Netflixa nie oznacza jednak, że tendencja ta pozostanie bez zmian. Różnica w liczbie użytkowników pomiędzy Netflixem a vod.pl wynosi niewiele ponad 200 tysięcy osób. Dodatkowo rodzimy dla firmy amerykański rynek nie jest tak pozytywnie nastawiony do platformy, tam bowiem liczba użytkowników w drugim kwartale uległa zmniejszeniu. A zdecydowanie jest to rynek z perspektywy firmy bardziej istotny, niż polski.

Z pewnością ważnym testem dla Netflixa będą nadchodzące produkcje, w tym ekranizacja opowiadań pióra Andrzeja Sapkowskiego – Wiedźmin. Konkurencja nie odpoczywa i wytacza ciężkie działa w kierunku obecnego lidera. Pozostaje pytanie, jaki kurs obierze firma w przypadku sukcesu lub porażki?

