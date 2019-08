Chińska rakieta komercyjna poleciała w kosmos

HyperSat to nowa, uniwersalna platforma do budowy satelitów o wadze od 10 do 150 kilogramów. Koncepcję całego projektu oraz model innowacyjnego satelity przygotowała firma Creotech. Seryjna produkcja satelitów opartych na nowej platformie, które będą nośnikiem dla przyszłych misji satelitarnych, ma się rozpocząć do 2020 roku.