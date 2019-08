Kolejny krok w stronę zniesienia wiz

Przemawiając do kilkuset przedstawicieli Polonii przybyłych na te uroczystości, McCain obiecał, że osobiście zaangażuje się na rzecz zniesienia wiz dla Polaków. - Dla tej sprawy jest bardzo silne poparcie większości w Kongresie USA i zapewniam was, że robię co w mojej mocy, by to załatwić w ramach ustawy o wydatkach obronnych - powiedział.