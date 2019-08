Najgorętszy lipiec w historii

Średnie globalne temperatury lądu i oceanów w lipcu 2019 r. były najwyższymi w historii pomiarów, na całej Ziemi padło wiele rekordów ciepła, a w Arktyce i na Antarktydzie odnotowano rekordowo niski zasięg lodu morskiego - podała amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA).

Średnia globalna temperatura tegorocznego lipca była o 0,95 st. C wyższa od średniej XX-wiecznej, wynoszącej 15,8 st. C. Oznacza to, że był on najcieplejszym miesiącem w ostatnich 140 latach, czyli odkąd zaczęto prowadzić pomiary w 1880 roku - potwierdził comiesięczny raport NOAA o globalnym klimacie.

Jak podano w raporcie, dziewięć z 10 najcieplejszych lipców odnotowano po 2005 roku, a pięć najgorętszych - w ostatnich pięciu latach. Tegoroczny lipiec był też 43. lipcem i 415. miesiącem z kolei o temperaturach globalnych powyżej średniej. Wcześniejszy rekord ciepła należał do lipca 2016.

Pierwsze siedem miesięcy 2019 roku również przekroczyło - o 0,9 stopnia - średnią dla tego okresu z XX wieku (13,8 st. C.) Jest to druga najwyższa - na równi z pierwszą połową 2017 roku - wartość w historii.

Rok 2019, biorąc pod uwagę pierwszych siedem miesięcy, okazał się też najcieplejszym rokiem w historii w większości Ameryki Północnej i Południowej, Azji, Australii, Nowej Zelandii, południowej części Afryki, wielu regionach Pacyfiku, Atlantyku i zachodnim Oceanie Indyjskim.

W Europie był to piętnasty z kolei rekordowo ciepły lipiec, a w wielu krajach podczas fal upałów termometry pokazały najwyższe temperatury w historii.

W rekordowym tempie topniały też lody na obu biegunach. W Arktyce odnotowano najniższy w historii zasięg lodu morskiego - 19,8 proc. poniżej średniej z lat 1981-2010. Arktyka traciła w lipcu średnio 105 tys. km kwadratowych lodu dziennie. Wcześniejsze minimum padło w tym regionie w lipcu 2012 r.

Najmniejszy zasięg lodu morskiego w historii zarejestrowano też na Antarktydzie - było go o 4,3 proc. mniej, niż wynosi średnia z lat 1981-2010. To najniższa odnotowana w lipcu wartość od 41 lat.

Według raportu na mapie lipcowych temperatur znalazło się jednak też kilka „biegunów chłodu”. Niższe od średniej temperatury zarejestrowano w niektórych regionach Skandynawii, a także w zachodniej i wschodniej Rosji.

PAP, MS